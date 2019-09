5級颶風多利安肆虐巴哈馬…房屋泡水全毀居民拒撤　總理哭了

▲社群媒體上的影片可見房屋被淹沒。(圖/翻攝自推特/TTWeatherCenter)

記者丁維瑀/綜合報導

5級颶風多利安(Dorian)1日下午登陸巴哈馬阿巴科群島(Abaco Island),此處位於邁阿密東部,根據美國國家颶風中心,多利安最大持續風速每小時185英里,巴哈馬受創嚴重,滿目瘡痍。對此,巴哈馬總理明尼斯(Hubert Minnis)忍不住哭泣,「這可能是我向巴哈馬人民發表談話,最悲傷、糟糕的一天。」

多利安1日增強為5級颶風,原本外界預測會在佛州登陸,結果直接侵襲巴哈馬阿巴科群島,佛州境內機場則幾乎取消所有航班。強大天災讓明尼斯忍不住落淚,他在記者會表示,只希望拒絕撤離的人能在颶風中倖存下來,「作為醫師,我經過訓練能承受很多事情,但從沒遇過像這樣的。」

請繼續往下閱讀...

NBC報導,阿巴科群島遭遇強烈破壞,住在馬施港(Marsh Harbour)25年的一位女居民說,她很幸運,還有「一半的房子」,她鄰居的住處都毀了,電線毀壞,汽車警報大響,人們嚎啕大哭,她希望趕快有架班機前來,讓大家都獲救。

社群媒體的照片與影片可見,阿巴科群島上的汽車翻覆、電線起火,房屋除了毀壞,路上也都是淹水;在另一段影片可見,有一家人在廁所裡祈禱。颶風中心則警告,島上拍攝影片的人應立刻避難,颶風會迅速增強,難以預測。

BOATS AND HOMES BLASTED. More video from #HurricaneDorian destruction in the #Bahamas (via Latrae Rahming) #Dorian #AbacoIslands #Abaco #Dorian #Hurricane #Dorian2019 pic.twitter.com/EUae98rpex

巴哈馬旅遊和航空部長艾吉拉(Dionisio D'Aguilar)表示,許多居民似乎輕忽多利安所帶來災難般的破壞力,在巴哈馬歷史上,從未見過時速180英里的颶風,「我們祈禱他們能找到安全的避難處,度過這場風暴。」

BP BREAKING| Serious Hurricane Damage in Abaco today as Dorian moves on land at 185mph... pic.twitter.com/JizKX6hHpe

巴哈馬衛生部說明,截至1日阿巴科群島還沒傳出死亡事件,不過政府非常憂心會有潛在的死傷消息。根據氣象預測,多利安預計1日持續侵襲阿巴科,接著晚間與2日可能朝著大巴哈馬島、佛州東海岸移動。

5級颶風多利安逼近…佛州取消600航班 「颶風獵人」補超清晰眼牆照



超強颶風「多利安」掃美東…風眼中心超清晰!彭啟明:川普任內最大天災