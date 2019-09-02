600萬波蘭人喪生　德總統二戰80周年低頭：請求原諒納粹暴政

▲德國總統史坦麥爾在波蘭出席二戰紀念活動。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

第二次世界大戰發生後至今80年，德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）1日出席在波蘭舉行的紀念儀式，請求波蘭原諒納粹德國當年的暴政，「我向在維隆（Wieluń）被攻擊的受害者鞠躬低頭，向德國暴政下的波蘭受害者致敬，而我請求寬恕。」

CNN報導，近600萬波蘭人死於二戰期間，是歷史上最血腥的衝突。時值二戰80周年紀念活動之際，史坦麥爾1日來到維隆發表談話，這個波蘭中部的城市1939年9月1日遭遇納粹德國空軍空襲，至少造成1000位居民死亡；如今他請求波蘭饒恕納粹當年的暴行。

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史坦麥爾表示，對於那些倖存下來的人，受害者的後代，維厄隆年輕與年長的居民，他站在這些人前面，覺得謙遜又感激，而他永遠不會忘記納粹德國曾經的罪行。

▲納粹德國二戰期間在波蘭建造六個大型集中營，其中奧斯威辛集中營（Auschwitz Concentration Camp）規模最大，110多萬名猶太人在此遭到屠殺。（圖／記者譚志東攝）



波蘭首都華沙（Warsaw）一場紀念活動上，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）則談到波蘭人民二戰期間遭受的殘暴歷史，至今依然都還帶著創傷。他緬懷離世的戰士，這些人為了自由而奮戰、犧牲。

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）1日上午表示，波蘭在戰爭中遭受巨大的物質、精神、經濟與財務損失，「我們必須對話，記住我們承受的損失，必須要求真相，要求賠償。」

《路透社》報導，德國上一次支付賠償是在2010年，事實上，這類問題在波蘭仍保有爭議。波蘭第一大黨法律與公正黨（PiS）自2015年贏得選舉後，就不斷接受到要求賠款的聲音。