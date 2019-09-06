化妝師點名：新鮮人必備「大地色眼彩」， 一物多用CP值最高！

▲佐佐木希的乾淨甜美妝容，很適合當作新鮮人彩妝範本。（圖／翻攝自IG/佐佐木希）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

根據統計，每年五月至十月是新鮮人找工作、投入職場的旺季，企業面試除了學經歷和表現談吐外，印象分數與好感度也相當重要。面試當天除了整齊適宜的裝扮，彩妝看起來是否乾淨舒服，更是得分關鍵。

對於剛出社會的新鮮人而言，彩妝品單一品項預算約莫是落在500元上下，開架品牌是滿足各種彩妝需求的好去處，品項更是充足。

請繼續往下閱讀...

▲剛好的修飾、不過分的妝容，都能為面試第一印象加分。

彩妝師建議新鮮人購買彩妝時，盡量以實用為原則，大方向像是隔離霜、底妝，能增加眼神的眼影、睫毛膏，增添好氣色的腮紅與唇彩不能少。最好是高CP值，可以一物二用或三用，都能精簡荷包，讓你用最少的預算變漂亮。

▲MAYBELLINE FIT ME 水光奇蹟粉底液，#115，400元。

1.潤色底妝類

底妝首推自然輕薄，面試妝容乾淨得體即可。基本你該擁有一瓶潤色隔離霜，打造均勻亮澤的肌膚。自然款粉底液或是氣墊粉霜，輕輕拍上妙遮飾瑕疵，但卻不會遮住肌膚本身質感。

▲VISEE 立體柔霧眉彩盤，#BR-1，330元。

2.眉彩

立體眉毛，能左右臉部的第一印象，許多年輕女生可以不畫眼妝，但眉彩可是她們生命。若你為自然濃眉，建議購入眉筆勾勒眉毛下緣，增加立體感。若眉毛本身條件不足，不放購入三色眉粉盒，利用漸層眉粉補滿空隙，做出完美眉型。眉粉盒除了能畫眉，更能當作修容使用。

▲ettusais 魔束捲翹睫毛底膏限量纖長版，520元。

3.睫毛膏

新鮮人眼妝最重視乾淨有神，這時候一支能將睫毛刷得根根分明的睫毛膏更是重要，建議挑選刷頭纖細款，這樣眼頭、眼尾細部都不遺漏，近看的精緻度絕對超加分。

▲INTEGRATE 三度漸層光綻眼影小紅袋組，BE702，390元。

4.大地色眼影

說到眼影，CP值最高的就非大地色莫屬了，一盒擁有3~4色，可以依據彩妝需求組合，濃度最深的咖啡色更可當作眼線，柔和咖啡不會太犀利，卻能讓眼睛很有神。

▲I'm MEME 我愛心機好感冷露唇萃，#003，390元。

5.玫瑰色唇膏

根據調查指出，玫瑰色唇膏最萬用，無論是面試或是約會都不出錯，能達到自然潤色又很襯膚色。雖說現在鮮豔唇色正夯，但新鮮人的面試妝還是別過度搶戲，整體彩妝走乾淨耐看路線，幫助提升好感度。