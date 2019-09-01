生日派對成惡夢…少女滿19歲當天「遭4友性侵」嚴重內傷　1月後不治

▲ 少女遭到4名友人性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度日前發生一起殘忍的案件，一名少女不久前剛過19歲生日，沒想到卻在生日當天被前來參加派對的4名友人輪暴，一個多月後死於多處內傷。憤怒的民眾為少女上街抗議，但警方至今未能逮捕任何一名嫌犯。

奧蘭卡巴（Aurangabad）貝格姆普拉（Begumpura）警方指出，這名少女7月7日為了慶祝19歲生日，從家鄉奧蘭卡巴搭了7小時的火車到孟買，和4名友人一起切完蛋糕後，卻在郊區遭他們性侵。少女事後回到奧蘭卡巴，並未向家人提及此事。

請繼續往下閱讀...

直到事發逾2周後，少女7月25日因生殖器嚴重疼痛被送到奧蘭卡巴一家私立醫院，這起案件才曝光，但當時狀況已經相當危急。醫生懷疑她遭人性侵，趕緊報警；她也被轉送到一家國營醫院，但在8月28日晚間宣告不治。

這起案件已經由孟買查納巴提（Chunabhatti）警察局接手，但截至目前為止沒有任何嫌犯落網。一名警官表示，「我們正在調查，但目前還沒找到任何有關被告身分的線索。」

印度反對黨民族主義國大黨（NCP）發言人馬利克（Nawab Malik）抨擊警方無能，同黨議員蘇勒（Supriya Sule）上月30日也在孟買率領民眾上街抗議。馬利克表示，「受害者已經死亡，性侵發生至今也已經一個月了，嫌犯還是沒有被逮捕。為譴責此行為，我們30日舉行遊行。」