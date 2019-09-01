雨多產「巨無霸檸檬」....售價反比普通大小低377元！　加州農企曝背後真相　

▲ 巨無霸檸檬的售價比普通大小檸檬低將近12美元（約新台幣377元）。（圖／免費圖庫pixabay）

實習記者許祐誠／綜合報導

南加州（Southern California）去年秋冬降雨比較頻繁，導致今年生產出的檸檬都異常巨大，然而，這項消息對於農產品公司Limoneira而言卻是天大的惡夢，因為巨無霸檸檬的利潤比較低，通常會被拿去榨成果汁，而不是賣到水果店當成新鮮水果出售。

根據《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導，普通大小檸檬的每盒售價為30美元（新台幣944元），但巨無霸檸檬的售價卻掉到只剩18美元（約新台幣566元）。對此，總部位於加州聖保羅（Santa Paula）的Limoneira企業28日表示，大約有一半的檸檬會被榨成汁，2019財政年度的盈餘預估會掉不少。

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此外，美國最大的私營投資銀行「史蒂芬金」（Stephens）的分析師29日也表示，由於下一季不是獲利旺季，因此Limoneira企業恐怕無法彌補損失。

Limoneira指出，除了巨無霸檸檬的虧損外，加州2018年夏季也曾出現熱浪，導致今年財政年度的鱷梨收穫量減少，因此預估營業虧損額大約落在50萬美元（約新台幣1573萬元）至300萬美元（約新台幣9440萬元）之間。不過，Limoneira也在聲明中喊話，他們已經把目標轉向2020年財政年度，並有信心讓營利恢復成長。