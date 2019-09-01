前美駐華大使談貿易戰：川普在玩一場「等待的遊戲」

▲歐巴馬政府時期的美國駐華大使博卡斯（Max Baucus）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國前任駐華大使博卡斯（Max Baucus）於28日接受CNBC專訪，談論貿易戰的情勢，指出川普非常聰明，正在玩一場「等待的遊戲」，只要掌握良好時機與中方達成貿易協定，就能夠為下一屆連任總統的未來鋪路。他表示，希望市場可以開始摸透總統的策略，舒緩近日大起大落的股市。

博卡斯在節目上說，「別忘了，川普在某種程度來說非常聰明，近乎卓越。」他認為，川普故意拖延時間，試圖在明年11月大選前，再與中國達成協議，「然後股市就會上漲、飆升，也許還能幫助他連任。」

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Trump 'almost brilliant' in trying to time China deal closer to election, snipes ex-diplomat https://t.co/5iG3bchWiw

民主黨籍的博卡斯說，有很強烈的預感，覺得川普正在玩一場「等待的遊戲」，「也許在他內心深處，還打算再等一段時間。」他指出，雖然不確定全球2大經濟體可以僵持、拖延多久，「問題是，在其他事情出錯以前，他可以等多久？」

博卡斯也提到，近幾周股市一下暴跌，一下飆升，如果市場開始「了解」川普，就能夠有效舒緩波動，「希望他們開始意識到，總統的花言巧語沒有達到真正的結果。」但是，他也指出，在中國有重要投資的民眾，都正在失去拿不回來的利潤，尤其以農業、農夫首當其衝，此事可能導致選票流失。

綜合外媒報導，貿易戰讓美國金融市場像是坐上雲霄飛車，大起大落，頻頻登上新聞頭條版面。川普宣布對中國加徵關稅後，道瓊工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）於23日下跌623點，26日傳出中美重啟談判後又翻紅，隔一天卻再度下跌。據悉，《華爾街日報》已經對此決定表達憂慮。