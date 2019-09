前美駐華大使談貿易戰：川普在玩一場「等待的遊戲」

▲歐巴馬政府時期的美國駐華大使博卡斯(Max Baucus)。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合外電報導

美國前任駐華大使博卡斯(Max Baucus)於28日接受CNBC專訪,談論貿易戰的情勢,指出川普非常聰明,正在玩一場「等待的遊戲」,只要掌握良好時機與中方達成貿易協定,就能夠為下一屆連任總統的未來鋪路。他表示,希望市場可以開始摸透總統的策略,舒緩近日大起大落的股市。

博卡斯在節目上說,「別忘了,川普在某種程度來說非常聰明,近乎卓越。」他認為,川普故意拖延時間,試圖在明年11月大選前,再與中國達成協議,「然後股市就會上漲、飆升,也許還能幫助他連任。」

請繼續往下閱讀...

Trump 'almost brilliant' in trying to time China deal closer to election, snipes ex-diplomat https://t.co/5iG3bchWiw

民主黨籍的博卡斯說,有很強烈的預感,覺得川普正在玩一場「等待的遊戲」,「也許在他內心深處,還打算再等一段時間。」他指出,雖然不確定全球2大經濟體可以僵持、拖延多久,「問題是,在其他事情出錯以前,他可以等多久?」

博卡斯也提到,近幾周股市一下暴跌,一下飆升,如果市場開始「了解」川普,就能夠有效舒緩波動,「希望他們開始意識到,總統的花言巧語沒有達到真正的結果。」但是,他也指出,在中國有重要投資的民眾,都正在失去拿不回來的利潤,尤其以農業、農夫首當其衝,此事可能導致選票流失。

綜合外媒報導,貿易戰讓美國金融市場像是坐上雲霄飛車,大起大落,頻頻登上新聞頭條版面。川普宣布對中國加徵關稅後,道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)於23日下跌623點,26日傳出中美重啟談判後又翻紅,隔一天卻再度下跌。據悉,《華爾街日報》已經對此決定表達憂慮。