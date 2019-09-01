川普想買格陵蘭遭打槍　議員竟力挺美國購入：是時候退出丹麥

▲川普對於格陵蘭島抱持很大興趣。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普先前表態有意想購買丹麥自治領土格陵蘭（Greenland），引來丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）批評這樣的想法很荒謬。不過，支持格陵蘭脫離丹麥獨立的議員布羅伯格（Pele Broberg）卻寫下請願書呼籲，格陵蘭人民應認真考慮川普的提議。

《俄羅斯衛星通訊社》（Sputnik）報導，主張格陵蘭獨立的中間派黨派「納雷拉克黨」（Partii Naleraq）議員布羅伯格認為，大家應仔細考慮川普的意見，儘管這位美國總統想用金錢買下領土的提議該被禮貌拒絕，這仍替格陵蘭提供一種機會，讓美國對於獨立格陵蘭的需求展開對話。

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布羅伯格認為，格陵蘭人應該認知到，該做什麼能幫助美國確保格陵蘭的國防與經濟穩定，包括簽署格陵蘭與美方之間的國防協議，來換掉與丹麥的，「美國今日在保護格陵蘭，未來也會。問題是，我們是想與美國直接談話，還是繼續讓丹麥越過我們去談判？」

最後，布羅伯格強調，丹麥不是在北極，而是在歐洲，而格陵蘭作為北極的領土，應自己決定如何執行其北級的政策，並非代表丹麥，而是代表自己。他總結，「正如我們選擇退出歐盟一樣，現在，是時候讓我們選擇退出『丹麥國家共同體』。」

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