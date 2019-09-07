Hi，大學生／新手小白必知保養品清單　M89、「開架青春露」超夯

▲對於保養不知如何下手的新手，可從學生族群的愛用清單開始嘗試。（圖／翻攝IG@94_j.a、@3.48kg）

記者張毓容／綜合報導

Hi，大學新鮮人！終於不用再被制服綁住，化妝、染髮進校門不會被碎念，《ET FASHION》要告訴大學生們如何讓外表和生活都加分。「Hi，大學生」專題，有穿搭、配件、妝髮介紹，也有關於在外租的小窩該怎麼收納佈置，還要教大家如何考駕照、選機車，畢竟好好打扮、爽快玩耍，都是大學必修學分（書當然要念啦）。



有許多學生族在進入時間較為彈性的大學生活前，為了課業兢兢業業埋頭苦幹，雖然在意肌膚狀況，卻苦無時間好好保養，好不容易等到上大學，想開始好好養出美肌，但身為保養新手小白，面對成千上萬的保養品，又開始苦惱該從哪裡下手才好。別擔心，這次《ET FASHION》為你從PTT、Dcard整理出最受大學生族群喜愛的人氣保養品清單，從這些「學長姊們」愛用分享就能減少走彎路的狀況發生。

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基本上，年輕肌膚還處於油脂分泌較多，肌膚自身保水度、潤澤度較好的狀態，且膠原蛋白較充足，基本上還不太會有鬆弛、下垂或皺紋等狀況產生，比較會碰到的肌膚狀況就是粉刺、痘痘、毛孔和乾燥、暗沈或浮腫等問題。因此，對於正年輕的大學生們而言，保養上大多偏好清爽、好吸收的質地，而功能上則是以基本補水保濕、控油抗痘或穩定肌膚狀況等為主。以下就以3大類基礎保養品項分別來看看，在大學生中人氣最高的保養好物有哪些？

▲Kiehl's金盞花植物精華化妝水、品木宣言Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水。（圖／品牌提供）



【化妝水】

在保養品項中最基本的化妝水，可說是所有保養新手最先接觸的保養品之一，而在大學生中人氣高的化妝水大多是質地較清爽、好吸收，偏水狀的液態化妝水，尤其能幫助控油、收斂效果或有穩定肌膚、基本滋潤效果的化妝水最受歡迎，像是Kiehl’s最經典的金盞花化妝水、IPSA流金水、雅詩蘭黛原生露、品木宣言靈芝水等，各有大批支持者。

▲巴黎萊雅 積雪草晶透青春露、Imju薏仁清潤化妝水。（圖／品牌提供）



除此之外，對於預算有限的大學生而言，平價好用高CP值的開架化妝水更是廣受歡迎，像是巴黎萊雅積雪草修護奇蹟露，好用到被稱為「開架版青春露」，先前更推出清爽版的積雪草晶透青春露，更適合易出油和有粉刺困擾的肌膚，也大受好評；另外，在各大藥妝通路都買得到的Imju薏仁清潤化妝水，在PTT、Dcard美妝版上也是被推爆，清爽、保濕，超大容量也很適合拿來濕敷，重點是價格親民，許多網友都大推「天天濕敷都不會心疼」！

▲雅詩蘭黛特潤超導修護露、蘭蔻超未來肌因賦活露。（圖／翻攝IG@esteelauder、記者張毓容攝）



【精華液＆肌底液】

比起化妝水，有許多人在精華液的選擇上更願意多花點錢選擇專櫃品牌，像是大名鼎鼎的雅詩蘭黛小棕瓶、蘭蔻小黑瓶，在大學生中人氣也非常高，雖然價格對有些人來說貴了點，但超有感的效果讓許多人都願意存錢買。這2大精華的支持度算是勢均力敵，大致上來說，偏油性肌膚大多較喜歡小黑瓶，偏乾肌膚大多喜歡小棕瓶，兩瓶混用的也大有人在。



▲薇姿M89火山能量微精華、巴黎萊雅青春密碼酵素肌底調理精華。（圖／品牌提供）

當然，對於荷包不深的大學生而言，也有不少人偏好價格較親民，效果也不錯的開架品牌，像是近來人氣超旺的薇姿M89火山能量微精華，清爽的凝膠質地，吸收快，保濕力對於年輕肌膚來說也夠，在學生族群中好評非常多；另外，巴黎萊雅青春密碼酵素肌底調理精華也是超多人的心頭好，擁有專櫃精華成分，穩定肌膚、透亮的效果也大獲稱讚，因而被稱為「開架小黑瓶」，被許多人當成小黑瓶的「平替版」。另外，innisfree綠茶籽保濕精華、kiehl’s激光極淨白淡斑精華、克蘭詩黃金雙激萃等也都是人氣前段班的好選擇。

▲理膚寶水多容安舒緩濕潤乳液、Kiehl's冰河醣蛋白無油清爽凝凍。（圖／品牌提供）



【凝凍＆乳液類】

對於年輕肌膚來說，基本3步驟「水精華乳」最後一步的乳，大多數人都喜歡使用質地較清爽的乳液、凝凍等，而使用感較厚重、滋潤的乳霜幾乎用不到。像是Sofina透美顏控油水凝乳液、雅漾安敏保濕水凝乳、理膚寶水多容安乳液和Kiehl’s冰河醣蛋白無油清爽凝凍等都是頗受推薦的選項。