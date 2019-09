啃牆壁吞屎尿…小媽媽「爽約會11天」餓死1歲兒　被判刑「詭笑拍手」超毛

▲ 弗拉季拉瓦聽到判決結果時露出詭異笑容。

記者陳宛貞/綜合外電報導

烏克蘭首都基輔發生一起驚悚的案件,一名殘忍的年輕媽媽將年幼的子女留在沒有食物也沒有水的家裡長達11天,自己卻出門和情人及他們剛出生的孩子度過愉快的時光,因謀殺親兒的罪名被判8年徒刑。

23歲的弗拉季拉瓦(Vladislava Trokhimchuk)故意讓自己3歲的女兒安娜(Anna)和1歲的兒子丹尼爾(Danill)挨餓,還用一條毛巾卡在門口,阻止他們進入廚房。在漫長的11天裡,他們餓到只能吃自己的排泄物、壁紙和抹布。他們的齒痕留在牆壁上,且曾絕望的破壞地板,試圖在房門下方挖洞。最後丹尼爾活活餓死,安娜則靠著花瓶裡的水活了下來,但嚴重營養不良。

請繼續往下閱讀...

Mother from HELL whose one-year-old son died after she left him without food and water for 11 days LAUGHS as she's jailed for eight years https://t.co/L8k1IZlAC1

這對孩子的生父、弗拉季拉瓦的前夫阿列克希(Alexey Trokhimchuk)表示,他的母親曾試圖進入這間公寓,但當時沒有鑰匙。直到11天後,他母親帶著生活用品和玩具去找孫子,發現安娜躺在床上睡著了。她趕緊叫醒孫女,並給她乳酪和香蕉,「那一切就像是個可怕的夢,我不明白這是怎麼發生的。」

調查發現,弗拉季拉瓦原先打算讓孩子們挨餓,故意讓他們看起來營養不良,再將照片上傳在社群媒體上,謊稱他們體內有危及生命的腫瘤,以此募款。而在這11天內,弗拉季拉瓦則和她的新男友安東(Anton Podchapko)和他們出生不久的女兒在一起。

Monster mum whose son died when she left him and daughter without food for nine days to romp with lover is jailed https://t.co/75AlBaRyEB

警方表示,「當她的孩子被折磨致死時,她和他玩得很開心。」法官蓋里納(Galina Bondarenko)指控弗拉季拉瓦「憤世嫉俗且冷酷無情」,但卻只判8年徒刑,引發民眾不滿。基輔檢察官辦公室發言人娜傑日達(Nadezhda Maksimets)則表示,「身為一名母親,我感到非常震驚,將立即提出上訴,要求以最嚴厲的方式懲罰。」

弗拉季拉瓦辯稱,「我無法為自己找藉口。我一直以來都想給孩子們最好的,希望他們能夠好好念書,過上比我更好的生活。我非常後悔。我不知道我做了什麼,也不明白上帝為什麼把兒子從我身邊帶走,還把我關在這裡。」然而,竟有民眾目睹她透過電視轉播聽到判決結果時笑著拍手。