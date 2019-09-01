超強颶風「多利安」掃美東…風眼中心超清晰！彭啟明：川普任內最大天災

▲NASA公布最新多利安颶風紅外線圖。（圖／翻攝自NASA）



記者張方瑀／綜合報導

4級颶風颶風「多利安」（Dorian）預計2日席捲美國東南沿海，颶風中心不排除從南卡羅萊納州、北卡羅萊納州登陸。「多利安」目前中心風速達每小時150英里，持續以每小時8英里的速度朝西部移動。國家颶風中心（NHC）表示，未來颶風強度也可能再變化，但仍不可輕忽其威力。

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▲多利安預測路徑。（圖／翻攝自NHC）



「多利安」目前正在巴哈馬群島西北部，西棕櫚灘（West Palm Beach）東部約355英里處，移動速度持續放慢，以每小時8英里的速度持續朝西北前進。國家颶風中心指出，多利安3日最接近南、北羅萊納州沿岸，不排除從該地登陸的可能，目前也已將佛州迪爾菲爾德海灘（Deerfield Beach）與塞巴斯蒂安（Sebastian）列入風暴警戒區。

多利安最大持續風速保持在每小時150英里左右，距離成為5級颶風每小時風速157英里的門檻已經不遠。，可能會帶來10至15英尺的大浪，與10至15英吋的降雨量。北卡羅萊納州長庫柏（Roy Cooper）下令該州進入警戒，呼籲民眾盡早做好準備。

▲▼民眾開始進行防災準備。（圖／路透）



目前當局已開始進行防災作業，多個城鎮已啟動24小時緊急人員輪班機制，並開始檢查排水管、備用發電機等設備。佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）表示，該州有充足的水跟餐點可以發放，「準備的時間越來越少，尤其我們不確定它會在哪登陸，每個人都該備有7天的食物、水與藥品，如果有必要，也要做好撤離準備。」

天氣風險公司總經理彭啟明指出，多利安可能是美國總統川普（Donald Trump）就任三年以來，遭遇最大的一波天災，儘管多利安不一定會登陸，而是沿著海岸線直接北上，仍會對東部海岸造成嚴重影響。

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