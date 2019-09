「2mm嗜血黑蠅」肆虐英國！　她被狂咬8口…浮出連環「爆漿水泡」

▲2、3mm大的布蘭德福德蠅(Blandford Fly)叮咬卻會造成劇痛跟可怕水泡。(圖/翻攝Twitter@HfdsCouncil)

英國44歲女子蘇珊(Suzanne Bannister)被「布蘭德福德蠅(Blandford Fly)」叮咬,臉頰、腳踝紅腫又疼痛,甚至長出非常巨大、看起來一戳就爆漿的水泡。她整晚無法成眠,還必須服用抗生素整整一個禮拜。根據了解,布蘭德福德蠅是一種只有2、3毫米的嗜血黑蠅,隨著近年氣候越來越溫暖,足跡遍布整個英國。

蘇珊周末與家人在庭院中烤肉,突然發現臉頰和腳上浮現像是貓咪抓過的痕跡。她以為會慢慢消掉,沒想到傷口越來越紅腫,伴隨著劇烈刺痛與搔癢感,簡直「快要發瘋」,「我那一晚沒有蓋被子就睡著,一直醒來抓抓腳踝。」

蘇珊隔天起床,發現臉頰不斷抽蓄,傷口不但越來越腫,還呈現深紅色,「像唇疱疹一樣刺痛,甚至變成水泡。」她還以為感染病毒,趕緊就醫,帶回一周分量的抗生素。

蘇珊上網搜尋,才發現許多網友都有類似經驗,包括赫爾(Hull)和約克郡東區(East Yorkshire),而且被叮咬部位大多在下肢或腳部,因此推測布蘭德福德蠅習慣飛低,「我看過更多更糟的例子,突然發現自己只是沒辦法睡覺,已經很好了。」

蘇珊發現,除了先前的傷口以外,手臂、腳趾、腿側邊一共被咬了8個地方,「我根本沒有感覺到被咬了,也沒有看見什麼蚊蟲。」她說,布蘭德福德蠅實在太小了,所以難以確認,到底是在不同地方被咬,還是被同一群黑蠅叮了好幾次。

赫里福德郡(Herefordshire)公共衛生部主任湯瑪士(Rod Thomson)於5月曾表示,全英各地出現越來越多布蘭德福德蠅叮咬案例,「尤其在過去幾周,氣候越來越溫暖的情況之下。」他呼籲民眾如果可能靠近河流或水域,最好穿上包覆皮膚的衣服,或者使用高品質防蚊液,「如果被叮咬,通常會經歷紅腫、水泡、關節疼痛或發燒的症狀,非常不舒服。」

根據《太陽報》,布蘭德福德蠅是一種吸血的黑蠅,從土耳其到斯堪地那維亞都有被發現。牠們體型大約只有2、3mm,叮咬卻會造成劇痛,成蟲喜歡棲息在水流緩慢的河水或湖泊,並藏在植物中孵卵、覓食。雌性個體交配前,習慣先享用一頓「鮮血大餐」,5、6月時最為活躍。

《赫爾生活》指出,如果被布蘭德福德蠅叮咬,千萬不能抓癢,否則將會感染,必須盡快清洗患部後擦乾、冰敷,保持乾燥。如果還是感覺非常不舒服,可以盡快就醫,與醫生討論舒緩的方法。