逾40聖戰士死亡！美軍空襲敘利亞西北部　目標鎖定蓋達領導階層

隸屬美國國防部(Department of Defense)的中央司令部(U.S. Central Command)發表聲明宣布,美軍8月31日在敘利亞伊德利卜北部襲擊了蓋達組織(al-Qaeda)一處設施,目標為該組織的領導階層。

《路透社》報導,美國中央司令部媒體負責人布朗中校(Lt. Col. Earl Brown)透過電子郵件發出聲明表示,「此次行動的目標是需為襲擊美國公民、我們的夥伴及無辜民眾負責的蓋達組織領導人」。

Statement from U.S. Central Command on U.S. Forces strike against al-Qaida in Syria leadership in Idlib, Syria, Aug. 31, 2019.

布朗說明,摧毀該設施將進一步限制蓋達發動襲擊及破壞地區穩定的能力,但敘利亞西北部依舊是蓋達領導人積極策劃恐怖攻擊的避風港,「我們將持續與盟友及夥伴一同打擊暴力極端分子,防止他們將敘利亞視為避風港。」

總部位於英國的敘利亞人權瞭望台組織(Syrian Observatory for Human Rights)透露,美軍襲擊該國西北部由聖戰分子占領的基地。該組織指出,空襲地點位在伊德利卜省的小城Ma'arrat Misrin附近,炸死逾40名激進分子,包括部分領導階層。

經過長達8年多的內戰,包括伊德利卜在內的敘利亞西北角是反對派武裝及極端組織掌控的最後一塊主要地盤。敘利亞政府軍隊31日早上6時起單方面停火,呼籲叛軍及聖戰組織別再做出挑釁行為。

