2警臥底緝毒…逮18歲女孩「銬在後座輪流上」　鑽漏洞獲5年緩刑

前紐約市警探馬丁(Eddie Martins)與霍爾(Rich Hall)於2017年時臥底緝毒,將持有大麻的18歲女孩安娜(Anna Chambers)銬在車子後座,輪流性侵,事後沒有呈報任何毒品案件。2人於29日達成認罪協商,承認收賄和瀆職,換取5年緩刑,並且撤銷性侵告訴,逃過牢獄之災。受害者感到非常氣憤,用真實身分在推特上公布案情,「去X的司法系統!」

39歲的馬丁與34歲的霍爾被依2條三級收賄指控、9條官員瀆職起訴成立,宣判緩刑5年。根據了解,2人於2017年11月就辭去警務,一度被控50項罪名,包括一級強暴罪、一級性犯罪和二級綁架罪,但是如今達成認罪協商,逆轉案情。

紐約最高法院法官全丹尼(Danny Chun)認為,涉案警官已經辭職,且接受收賄等重罪判決,裁定緩刑合情合理。他指出,雖然不利於被告的科學證據令人信服,可是「『受害者』或者說是『原告』的信用非常、非常令人質疑」,因此撤銷性侵指控。

馬丁的辯護律師說,認罪協商是一個「公平的結果」,批評檢察官行事只循「政治氣候(Politics Climate)」,而非可信的證據。CNN報導,地方檢察官1月時曾致信法院,說原告「在案件中做出一系列錯誤、誤導又前後矛盾的聲明。」

布魯克林檢察官岡札拉斯(Eric Gonzalez)說,「被告參與了令人震驚的權力濫用,我更希望看見他們入獄服刑。」他指出,這起案件發生以後,紐約市通過一條法律,明文禁止警員與關押的犯人發生性行為,填補一大法律漏洞,否則在此之前,警方宣稱「兩情相悅」就可能解套,「我們不能溯及既往使用新法,此案中嚴重的信譽問題,也讓我們無法提出其他指控。但是,我們還是努力追究被告該負起的責任。」

安娜得知消息後,拋開化名阿莉亞絲(Alias),用真實身分在推特上大罵「去X的司法系統!」辯護律師大衛(Michael David)指出,雙方體格、力氣都相差懸殊,被害人根本沒有「不同意」的餘地,因此判決「完全不合乎正義」,將繼續提出聯邦訴訟,「警察們讓她戴上手銬,卻還能夠『免費通行』。」

綜合外媒報導,馬丁與霍爾2017年9月在布魯克林康尼島(Coney Island)臥底查緝毒品,攔下安娜與2名男性乘客進行盤查,發現女孩持有大麻和2顆抗癲癇藥物(Klonopin)。安娜被逮捕後,遭銬在警車後座,與2名員警先後發生性關係。她獲釋以前,被歸還上述藥品,到醫院檢查後,提出DNA報告,控訴2名員警性侵。