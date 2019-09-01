市場斬首逾百平民！IS殺手證實3月落網　疑涉巴黎及布魯塞爾恐攻

▲ 比利時籍IS劊子Anouar Haddouchi手被捕。（圖／翻攝自推特／Mustafa Bali）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國支持的庫德族民兵組織「敘利亞民主力量」（SDF）8月31日宣布，在敘利亞逮捕一名伊斯蘭國（IS）激進分子。他涉嫌在拉卡省斬首逾百人，可能也和法國巴黎及比利時布魯塞爾的恐怖攻擊有關。

《法新社》報導，SDF發言人巴里（Mustefa Bali）在推特上表示，比利時籍的嫌犯哈杜奇（Anouar Haddouchi）今年3月在距離伊拉克邊境約100 公里外的東北部代爾祖爾省（Deir Ezzor）被捕。《Birmingham Live》指出，SDF部隊在IS最後據點「巴古斯村」（Baghouz）的一場戰鬥後逮捕哈杜奇和他32歲的妻子。

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Senior ISIS member of Belgian origin Anwar Mohammad Hadoushi was captured by YAT CT forces in Deir al-Zour countryside. He is suspected to be among perpetrators of Brussels and Paris attacks. pic.twitter.com/07dZD5nio7

哈杜奇來自比利時，2009年搬到英國伯明罕，2014年前往敘利亞，開始為IS戰鬥。《Birmingham Live》還宣稱，哈杜奇在敘利亞期間持續接受伯明罕市議會數千英鎊的住房及市政稅收優惠。

比利時媒體報導，哈杜奇很可能在曾是IS大本營的拉卡中央市場上斬首多達逾100人。此外，哈杜奇可能涉入2016年3月22日布魯塞爾的一場自殺式炸彈恐攻，比利時檢察官辦公室已經展開長期調查。IS事後宣稱對這起事件負責，奪走32條人命。

2016年這場布魯塞爾恐攻由一個法國—比利時團體策劃，而該團體同時也是2015年11月13日巴黎襲擊案的主使者，造成多達130人喪命，哈杜奇極有可能也涉案。

英國《每日電訊報》指出，涉入布魯塞爾爆炸案及巴黎襲擊案的嫌犯阿布瑞尼（Mohamed Abrini）疑似自2名伯明罕男子手中取得哈杜奇的部分住房補助金。另一方面，哈杜奇可能在敘利亞、比利時或法國受審；若他在伊拉克受審，可能因為斬首無辜民眾被判死刑。