她受困洪水哭喊求救　被911調度員冷回「閉嘴」…1hr後變泡水屍體

▲黛布拉開車受困洪水中，圖為阿肯色州史密斯堡5月時的水災。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國阿肯色州47歲女子黛布拉（Debra Stevens）於8月24日凌晨出門送報，不小心困在大水之中，撥打911求救時驚慌哭泣，卻被調度員責罵「不該把車開進水中」，還被要求「閉嘴」。根據了解，她在22分鐘的通話中，無法明確回報所在位置，救援團隊抵達時已經溺斃。

據悉，黛布拉是《西南時報紀錄》（Southwest Times Record）派報員，這一條路徑已經走了21年。她凌晨4點38分時撥打911求救，眼看水位已經淹到胸口，忍不住哭喊「我不想死」，詢問救援何時能夠抵達，「我遇到緊急狀況，一個非常嚴重的緊急狀況。我出不去，我快怕死了，女士，可以請妳幫幫我嗎？」調度員說，「妳不會死，我不知道為什麼妳要這麼慌張，妳嚇壞了，除了缺氧以外，什麼事也做不了，所以冷靜下來。」

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"This will teach you next time don't drive in the water," the 911 dispatcher told Debra Stevens as she drowned in her SUV.

根據通話紀錄，黛布拉不斷哭泣，坦言沒有看到大水，才會陷入險境，沒想到卻被斥責，「下一次不要把車開進水裡面。我不懂妳怎麼沒看見積水，妳必須跨越它，它不可能突然出現。」

錄音時間18分左右時，現場消防員回報沒有看見受困休旅車，駕駛聽見後，無助地放聲大哭。此時，調度員表示，能夠理解恐懼的心情，可是必須保持冷靜，「戴比小姐，你必須閉嘴。」

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調度員後來被其他電話打斷，請黛布拉在線上稍等，再次回來時已經發生憾事，「我的天，她現在聽起來像在水面下。」CNN報導，救援團隊在通話後58分鐘，終於找到那一台休旅車，可是黛布拉已經溺斃，搶救無效。

綜合外媒報導，黛布拉無法清楚指出所在位置，大大侷限搜救與聯繫的能力。史密斯堡（Fort Smith）警方表示，在媒體要求之下，「非常不情願」地公開錄音，因為內容涉及垂死之人生前最後的時刻，「雖然調度員在這一件極度緊張事件中，聽起來有時候顯得麻木、漠不關心，但是同仁們一直都在付出真誠的努力，試圖尋找並拯救史蒂芬女士。」