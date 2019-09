她受困洪水哭喊求救　被911調度員冷回「閉嘴」…1hr後變泡水屍體

▲黛布拉開車受困洪水中,圖為阿肯色州史密斯堡5月時的水災。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合外電報導

美國阿肯色州47歲女子黛布拉(Debra Stevens)於8月24日凌晨出門送報,不小心困在大水之中,撥打911求救時驚慌哭泣,卻被調度員責罵「不該把車開進水中」,還被要求「閉嘴」。根據了解,她在22分鐘的通話中,無法明確回報所在位置,救援團隊抵達時已經溺斃。

據悉,黛布拉是《西南時報紀錄》(Southwest Times Record)派報員,這一條路徑已經走了21年。她凌晨4點38分時撥打911求救,眼看水位已經淹到胸口,忍不住哭喊「我不想死」,詢問救援何時能夠抵達,「我遇到緊急狀況,一個非常嚴重的緊急狀況。我出不去,我快怕死了,女士,可以請妳幫幫我嗎?」調度員說,「妳不會死,我不知道為什麼妳要這麼慌張,妳嚇壞了,除了缺氧以外,什麼事也做不了,所以冷靜下來。」

"This will teach you next time don't drive in the water," the 911 dispatcher told Debra Stevens as she drowned in her SUV.

根據通話紀錄,黛布拉不斷哭泣,坦言沒有看到大水,才會陷入險境,沒想到卻被斥責,「下一次不要把車開進水裡面。我不懂妳怎麼沒看見積水,妳必須跨越它,它不可能突然出現。」

錄音時間18分左右時,現場消防員回報沒有看見受困休旅車,駕駛聽見後,無助地放聲大哭。此時,調度員表示,能夠理解恐懼的心情,可是必須保持冷靜,「戴比小姐,你必須閉嘴。」

調度員後來被其他電話打斷,請黛布拉在線上稍等,再次回來時已經發生憾事,「我的天,她現在聽起來像在水面下。」CNN報導,救援團隊在通話後58分鐘,終於找到那一台休旅車,可是黛布拉已經溺斃,搶救無效。

綜合外媒報導,黛布拉無法清楚指出所在位置,大大侷限搜救與聯繫的能力。史密斯堡(Fort Smith)警方表示,在媒體要求之下,「非常不情願」地公開錄音,因為內容涉及垂死之人生前最後的時刻,「雖然調度員在這一件極度緊張事件中,聽起來有時候顯得麻木、漠不關心,但是同仁們一直都在付出真誠的努力,試圖尋找並拯救史蒂芬女士。」