羅興亞難民營人數逼近百萬！灰色地帶成「兒童販賣」溫床　女孩淪妓女

孟加拉東南部小鎮,一名羅興亞男孩手腳捆綁,雙眼也被矇住,大半夜被丟在市場的路上。他臉色蒼白、骨瘦如柴,但還有呼吸,這對他的父母來說已經足夠,因為這名男孩在難民營中遭綁走長達4個月,能夠平安地回到父母身邊,已經比大多數被「拐賣」的兒童還要幸運。

今年4月,13歲的費薩爾(Mohammad Faisal)從孟加拉東南部的庫塔怕隆(Kutapalong)難民營消失,他的家人擔心他是被人口販子給綁走。根據CNN報導指出,這樣的拐賣事件,其實是羅興亞難民營的日常,尤其庫塔怕隆是全世界最大的難民營,也是數十萬從緬甸逃出的羅興亞人的家,在這個三不管地帶,人口販子專挑年幼的孩子賣往印度,女孩成為妓女,男孩則變成工人。

儘管費薩爾不是遭遇拐賣,但是當綁匪要求支付12美元(約台幣376元)的贖金時,對費薩爾的父母仍是一大負擔,但為了兒子,他們賣掉了3個月份的米,交出贖金後,費薩爾仍未獲釋。焦急的父母也不敢向外求援,因為羅興亞人基本上是沒有國籍的,若是要離開難民營,則需要特別許可,孟加拉警方也未承諾協助。所幸孟加拉全國婦女律師協會(BNWLA)接手此案,才讓費薩爾平安獲救。

羅興亞和平與人權協會(Arakan Rohingya Society for Peace and Human Rights)執行長Mohib Ullah向記者表示,「大多數的家庭都沒有這麼幸運。」許多案子基本上都與人口販賣有關,BNWLA律師伊德里斯(Wahida Idris)指出,他們每個月至少會收到60起從印度被遣返的人口販賣案,大部分受害的都是羅興亞人,也有少部分的孟加拉人。

庫塔怕隆難民營的人口數為91.5萬人,比舊金山的人口數還多,每天約有100個新生兒出生,越來越多的「潛在受害者」被迫加入這個政治僵局所造成的悲劇。孟加拉難民救濟專員卡拉姆(Mohammad Abul Kalam)表示,有關單位已經注意到這個問題,「我們向所有安全機構發出警告,人口販賣活動現在非常猖獗,目前已加強了邊境、海上的巡邏,警察跟軍隊正在保護這些人。」

近兩年,孟加拉、緬甸以及國際組織,一直嘗試解決羅興亞人的問題。本月共有3450人獲准返回緬甸,但不確定有多少人真的願意回去,因為羅興亞人擔心的是,若沒有真正的公民身分,以及適當的安全措施,返回緬甸只是重演兩年前的悲劇而已。卡拉姆說,若問題無法適當的解決,很快就會轉變成全球性的問題,難民營中的所有人,都承受著脆弱且不確定的未來。

