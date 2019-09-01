羅興亞難民營人數逼近百萬！灰色地帶成「兒童販賣」溫床　女孩淪妓女

▲孟加拉的羅興亞難民營兒童販賣問題嚴重。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

孟加拉東南部小鎮，一名羅興亞男孩手腳捆綁，雙眼也被矇住，大半夜被丟在市場的路上。他臉色蒼白、骨瘦如柴，但還有呼吸，這對他的父母來說已經足夠，因為這名男孩在難民營中遭綁走長達4個月，能夠平安地回到父母身邊，已經比大多數被「拐賣」的兒童還要幸運。

今年4月，13歲的費薩爾（Mohammad Faisal）從孟加拉東南部的庫塔怕隆（Kutapalong）難民營消失，他的家人擔心他是被人口販子給綁走。根據CNN報導指出，這樣的拐賣事件，其實是羅興亞難民營的日常，尤其庫塔怕隆是全世界最大的難民營，也是數十萬從緬甸逃出的羅興亞人的家，在這個三不管地帶，人口販子專挑年幼的孩子賣往印度，女孩成為妓女，男孩則變成工人。

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▲多數的男童會被賣往印度。（圖／路透）



儘管費薩爾不是遭遇拐賣，但是當綁匪要求支付12美元（約台幣376元）的贖金時，對費薩爾的父母仍是一大負擔，但為了兒子，他們賣掉了3個月份的米，交出贖金後，費薩爾仍未獲釋。焦急的父母也不敢向外求援，因為羅興亞人基本上是沒有國籍的，若是要離開難民營，則需要特別許可，孟加拉警方也未承諾協助。所幸孟加拉全國婦女律師協會（BNWLA）接手此案，才讓費薩爾平安獲救。

羅興亞和平與人權協會（Arakan Rohingya Society for Peace and Human Rights）執行長Mohib Ullah向記者表示，「大多數的家庭都沒有這麼幸運。」許多案子基本上都與人口販賣有關，BNWLA律師伊德里斯（Wahida Idris）指出，他們每個月至少會收到60起從印度被遣返的人口販賣案，大部分受害的都是羅興亞人，也有少部分的孟加拉人。

▲庫塔怕隆難民營人口數逼近百萬。（圖／路透）



庫塔怕隆難民營的人口數為91.5萬人，比舊金山的人口數還多，每天約有100個新生兒出生，越來越多的「潛在受害者」被迫加入這個政治僵局所造成的悲劇。孟加拉難民救濟專員卡拉姆（Mohammad Abul Kalam）表示，有關單位已經注意到這個問題，「我們向所有安全機構發出警告，人口販賣活動現在非常猖獗，目前已加強了邊境、海上的巡邏，警察跟軍隊正在保護這些人。」

▲羅興亞人的未來充滿未知與脆弱。（圖／路透）



近兩年，孟加拉、緬甸以及國際組織，一直嘗試解決羅興亞人的問題。本月共有3450人獲准返回緬甸，但不確定有多少人真的願意回去，因為羅興亞人擔心的是，若沒有真正的公民身分，以及適當的安全措施，返回緬甸只是重演兩年前的悲劇而已。卡拉姆說，若問題無法適當的解決，很快就會轉變成全球性的問題，難民營中的所有人，都承受著脆弱且不確定的未來。

Survivors of the Rohingya crisis have lost nearly everything. Now they're losing their children. https://t.co/VljniFEpT8