法國里昂隨機刺殺1死8傷！凶嫌為阿富汗移民　目擊者泣：有人肚子被劃開

記者張方瑀/綜合報導

法國大城里昂(Lyon)8月31日發生隨機刺殺,一名手持烤肉叉與刀子的凶嫌,在公車站隨機砍殺路人,造成一名19歲的少年死亡、8人受傷,其中3人傷勢嚴重。附近地鐵站保全也迅速將凶嫌制服,警方表示,凶嫌是一名來自阿富汗的難民,正等待庇護,目前依謀殺與殺人未遂將他拘留。凶嫌犯案動機不明,未證實是否恐攻,法國反恐主義檢察官辦公室也尚未展開調查。

綜合外媒報導指出,這名33歲的凶嫌持刀在里昂維勒班(Villeurbanne)的公車站進行攻擊。目擊者指出,凶嫌先拿刀劃開了其中一人的腹部,再刺傷另外一名男子的頭部,還有一名女性的耳朵被割下,但是當時沒人敢靠近救援,這名女子只能奄奄一息地躺在站牌旁邊,現場血跡斑斑。

幸好後來有人協力將該名受傷女子搬上公車,立刻將女子載離現場。警方表示,這場攻擊目前造成一名19歲少年死亡,其他受傷的8人中,有3人傷勢較嚴重。里昂市長柯洛姆(Gerard Collomb)也立刻前往現場視察,但不願透露行兇原因,只表明事發非常突然,所幸有附近地鐵站保全,在第一時間上前壓制準備逃跑的凶嫌。

《法新社》指出,目前這名阿富汗籍的凶手,已經被依謀殺與殺人未遂拘留,尚未定調是否為恐怖攻擊。法國極右翼國民聯盟(National Rally)領袖雷朋(Marine Le Pen)立刻在推特回應,「我們寬鬆且幼稚的移民政策,正威脅著法國人民的安全。」當地清真寺團體則發聲明譴責,這些試圖散播仇恨與暴力的人非常瘋狂。