快訊／德州槍擊5死21傷　2槍手隨機掃射車輛...目擊者嚇：他們在殺人

▲德州槍擊。（圖／翻攝自推特）

記者錢玉紘／綜合報導

美國德州奧德薩（Odessa）和米德蘭（Midland）接連發生槍擊，CNBC報導，死亡人數已攀升至5人，共有21人受傷，其中一名嫌犯已經在複合式電影院「Cinergy」被逮捕並擊斃，警方目前正在追捕另一名嫌犯。

莫拉勒斯，槍擊大約在當地時間下午4點開始，槍手可能有2人或3人，他們在連接兩城市的20號州際公路以及91號公路上，隨機掃射路過的車輛，市民和警方都有人受傷。目前已知5人死亡，21人受傷。

請繼續往下閱讀...

奧德薩警長格爾克在記者會上表示，被擊斃的槍手是一名30多歲的白男性，對峙過程中有3名員警中槍送醫，目前不清楚槍手行兇的動機。

米德蘭警方指出，其中一名嫌犯已經在複合式電影院「Cinergy」被逮捕並射殺，另一人還在逃亡中，但沒有繼續發生槍擊。米德蘭紀念醫院（Midland Memorial Hospital）表示，已經接受6名傷患，3人情況危急。

Spree killer was passing vehicles and shooting occupants in #Midland #Odessa pic.twitter.com/YP691NDY3f

米德蘭警方則指出，槍手開車從米德蘭前往奧德薩，一名州警察被射傷，槍手行兇後開車到家居賣場「Home Depot 」，在此竊取車輛逃亡，之後再返回米德蘭。

目前僅知槍手使用來福槍，還不確定型號以及是否有其他武器，附近有多個學校已經關閉。奧德薩警方在臉書上表示，「所有人請避免外出或是到馬路上，並且要保持高度警覺，所有執法人員正在盡全力追捕嫌犯」。

疑似目擊者在推特上PO出影片，可以聽到背景有清晰的槍聲，目擊者害怕大喊，「那邊有槍擊，他們在亂開槍，他們在殺人了」。

出版6:16

更新7:00

Supuesto #vídeo del momento en que un tirador abre fuego en la ciudad de #Midland #Texas pic.twitter.com/lyAqVBl2Jw