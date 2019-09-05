Hi，大學生／買飾品別衝動　好質感、高CP值款顯品味

▲可自由配搭的Pandora是許多大學生的夢幻品牌。（圖／Pandora提供）

記者陳雅韻／台北報導

Hi，大學新鮮人！終於不用再被制服綁住，化妝、染髮進校門不會被碎念，《ET FASHION》要告訴大學生們如何讓外表和生活都加分。「Hi，大學生」專題，有穿搭、配件、妝髮介紹，也有關於在外租的小窩該怎麼收納佈置，還要教大家如何考駕照、選機車，畢竟好好打扮、爽快玩耍，都是大學必修學分（書當然要念啦）。



卸下高中制服，邁入大學校園的新鮮人開始學穿搭，不少女孩容易失心瘋，見到新鮮飾品就想入手，其實不妨忍下隨手買的衝動念頭，累積投資好質感的飾品，據各品牌觀察，入門且能變化多種穿搭法的高CP值款式，最受大學女生青睞；若以風格區分，可愛或酷味設計各有擁護者。

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▲Pandora Friends 系列925純銀獨角獸串飾（左起）1,480元，恐龍串飾1,480元，犀牛串飾1,580元，機器人串飾2,480元。（圖／Pandora提供）

高CP值入門款最夯

對大學生而言，價格是重要考量，國際品牌的入門款常是鎖定焦點，例如人氣高的丹麥品牌Pandora、德國品牌Thomas Sabo都以串飾著稱，單個串飾約一千多元起，還可自由選配，深受喜愛。

▲施華洛世奇POWER COLLECTION Slake手鍊可作為手鍊或短項鍊佩戴，2990元。（圖／施華洛世奇提供）

而多種穿搭法的飾品，更予人高CP值感受，施華洛世奇（Swarovski）在Alcantara®面料上綴滿閃亮水晶的Slake手鍊，亦可當短項鍊佩戴，而旗下耳環款式更是變化多端，常推出3個或5個耳環一組的設計，可任意組合搭配。

▲施華洛世奇三組一套的NO REGRETS冰淇淋穿孔耳環，可變換組合搭配， 3,990元。

可愛風與幸運物不敗

卡哇伊首飾在各年齡層都有大批擁護者，Pandora的Friends系列自去年首度推出四肢與頭部能靈活擺動的Bella Bot貝拉機器人串飾，大受歡迎，又陸續推出獨角獸、恐龍、犀牛等俏皮串飾；Thomas Sabo則以高彩度的火鶴、芭蕾舞鞋、帆布鞋等串飾吸睛。

▲Thomas Sabo粉嫩萌趣吊飾手鍊共21,340元，可拆售單墜約1,880元起。（圖／Thomas Sabo提供）

而帶有好運之意的圖騰，很容易成為女孩的貼身物，在北美文化有祈求平安並帶來好運氣意義的補夢網，成為Pandora手鍊主角，網狀墜飾垂墜羽毛設計，是近期品牌最暢銷的款式。

▲Pandora玫瑰金色調的Rose捕夢網系列手鍊（左）很襯亞洲人膚色。（圖／Pandora提供）

酷設計但不過於張揚

另一派喜歡酷酷風格的女孩，很容易被Thomas Sabo十字架、骷髏頭、鍊結或俐落幾何線條等元素的銀飾吸引，但畢竟是學生，上學時戴太過誇張與高調的首飾實在太醒目，因此配上細鍊的個性圖騰設計，最能滿足需求。

▲Thomas Sabo十字飾品採細鍊設計，不過於高調且顯露好質感。（圖／Thomas Sabo提供）

▲Thomas Sabo純銀垂墜十字架圈圈耳環（左）6,280元，純銀骷髏頭圈圈耳環4,980元。（圖／Thomas Sabo提供）