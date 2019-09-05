Hi，大學生／一不小心老5歲！這些化妝新手常犯的錯，千萬別學

▲乍看沒有差別，但是彩妝細節卻大不同。（圖／翻攝自紅貓貓小紅書，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

Hi，大學新鮮人！終於不用再被制服綁住，化妝、染髮進校門不會被碎念，《ET FASHION》要告訴大學生們如何讓外表和生活都加分。「Hi，大學生」專題，有穿搭、配件、妝髮介紹，也有關於在外租的小窩該怎麼收納佈置，還要教大家如何考駕照、選機車，畢竟好好打扮、爽快玩耍，都是大學必修學分（書當然要念啦）。



化妝無非是要讓自己變得明亮有精神，上了大學，教官或老師不會緊緊盯著，畫個美美的妝去上課，自己的心情也變好。但偏偏有人一畫就會俗艷老態，尤其新手不易掌握，到底哪裡出了錯？化妝師剖析原因有兩點，第一就是貪心，彩妝畫八分就好，千萬別畫好畫滿，另一點是不了解自己的五官優勢，導致於失去了個人特色。

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▲彩妝新手要謹記Less is more，較不容易出錯。

大學新鮮人們，快看看哪些是化妝地雷踩不得，一切還陌生也別擔心，多練習就會成功的！

錯誤1

粗粗的一字眉

先前韓妞們愛畫的一字眉的確挺美，但並不代表每個人的臉型條件都合適，曾有彩妝師點出重點，每個人眉毛基本條件不同，應該搭配臉型來選擇，臉偏圓則應該選擇帶一點點角度的自然眉型，更能修飾自然眉眼輪廓。

錯誤2

眼線越拉越長

很多女生只注意外眼線，卻遺漏了內眼線的重要，填補自然內眼線可以塑造極自然濃密眼神，太粗、太刻意的眼線會使眼妝變得粗糙，更有可能會壓縮原本的漂亮眼型。

錯誤3

眼影暈到天邊

很多彩妝新手都以為，眼影畫越濃、眼妝暈染越高會讓眼睛變大，但若是過分暈染，又挑錯顏色就會顯得髒。若你是單眼皮或是腫眼皮女生，珠光眼影更要慎用，太多珠光會顯眼皮浮腫，初學者只要將珠光加強在眼中就好。



錯誤4

唇彩只有上色

唇彩不該只有上色就好，雙唇的潤澤度更重要，建議妝前可以薄敷護唇膏，接著用棉花棒將雙唇死皮慢慢推掉，接著再上唇膏才能很潤澤親膚。化妝師也提點最近許多女生喜歡畫紅唇，但卻忘了將嘴角填滿，一眼就讓人覺得不精緻。

錯誤5

腮紅不知輕重

很多人以為腮紅就是刷在蘋果肌，畫上紅紅的兩坨就了事，其實腮紅學問多，依然依據本身臉型和需求選擇顏色，像是偏紫的粉紅刷在眼下能製造膨潤感，順著頰骨斜刷則可以幫助修容，若不小心下手太重，記得再上蜜粉就能及時挽救。

▲新垣結衣妝容是新鮮人妝容範本，換上唇色就能立即改變印象。（圖／翻攝自IG/aragakiyui_fanspage）

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