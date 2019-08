伊朗油輪疑違規…200萬桶石油送到敘利亞　美財長：據反恐令可制裁

▲伊朗油輪「格雷斯1號」遭扣留在直布羅陀,8月中旬獲釋。(圖/路透)

土耳其外交部長卡夫索格魯(Mevlut Cavusoglu)表示,伊朗籍油輪「格雷斯1號(Grace 1)」改變好幾次航道,極有可能駛往黎巴嫩海域。美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)也說,已經掌握可靠資訊,顯示這艘船艦即將違背承諾,把200萬桶原油載到敘利亞。《法新社》指出,美國財政部表示,依照反恐命令,涉入這件事的船員和人士,都有可能面臨制裁。

▲土耳其外交部長卡夫索格魯(Mevlut Cavusoglu)。(圖/達志影像/美聯社)

根據了解,金融風險評估公司路孚特(Refinitiv)的跟蹤數據顯示,格雷斯1號(Grace 1)預計前往土耳其伊斯肯德倫港(Iskenderun Port),可是30日卻突然改變航向好幾次。卡夫索格魯(Mevlut Cavusoglu)於30日向媒體記者透露,根據座標訊息,油輪「肯定」不如先前所承諾的,要前往土耳其港口,而是黎巴嫩領土內的水域。

Today, @USTreasury designated the #AdrianDarya1 and its captain for providing assistance to the IRGC to sell illicit oil from Iran to Syria. The U.S. will not idly watch the Assad regime use Iranian oil to terrorize its own people.

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)也在推特上發文,「我們獲得可靠消息,那一艘油輪正在前往敘利亞塔爾圖斯(Tartus)。美國不會坐視阿薩德政權用伊朗石油威嚇國內百姓!」《路透社》指出,他先前曾經表示,如果格雷斯1號沒有信守承諾,華盛頓當局將會採取一切行動,繼續實施制裁。

《法新社》報導,美國財政部表示,根據反恐命令,由於格雷斯1號屬於「被扣押財產」,因此提供相關支援的所有人士,都有可能遭遇制裁的命運。

黎巴嫩財政部長卡里歐(Ali Hassan Khalil)對此回應,當局目前還沒有獲悉相關消息,「我們還沒有被通知伊朗油輪即將要抵達。」

綜合外媒報導,英國與直布羅陀政府宣稱,格雷斯1號要把大量石油載送到敘利亞,違反歐盟制裁,7月4日聯手扣押油輪,5周後才釋放。伊朗當時曾經保證,船上200萬桶石油絕對不會前往敘利亞,而是要送到地中海。