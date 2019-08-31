偷拍空服員PO網公審「雙下巴爛牙」　女主管羞辱別人下場超慘

▲里希特羞辱機組人員後，自己丟了工作。（圖／翻攝自當事人臉書）



記者丁維瑀／綜合報導

英國航空（British Airways）日前一班飛往波蘭的飛機上，本身在波蘭航空任職的女主管里希特（Katarzyna Richter）頗有怨言，她發現一名機組人員的外觀不合她的意，便偷拍對方照片還放在網路公審，「雙下巴，發臭又不整齊的牙齒。」事件引發譁然後，她則遭到解僱。

《太陽報》報導，里希特在企業已是主管級的角色，她日前搭乘英國航空，從蓋特威克（Gatwick）要前往波蘭，她對於機組人員的儀態非常不滿，便偷拍相片並在臉書寫道，「今天，我的注意力集中在英國航空機組人員的打扮與外在，沒擦亮的鞋子，緊身褲的破洞，太緊的制服，雙下巴，發臭且不整齊的牙齒，凌亂的髮型。」

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里希特認為，英國航空員工疏忽自己的職責。據了解，這名失言的女子事後已被解僱，她寫道，「我想對英國航空機組人員以及所有受到影響的人道歉，我對自己的行為感到後悔，不該評斷另一家航空公司員工的能力與外表，再一次的對不起。」

英國航空一名員工表示，里希特怎麼敢要公眾批評她競爭對手員工的外貌，英航工作人員的首要任務，是確保乘客安全。英航公司接受採訪時則表示，很感謝機組人員每天向顧客提供優質的服務。