家裡有幾人？呆萌大眼妹算數學題狂鬼打牆...爸媽聽到答案超崩潰

實習記者賴韻如／綜合報導

一段於去年拍攝的影片近日又在網路上瘋傳。英國西北部沃靈頓（Warrington）一名大眼正妹，為了解出一題「超簡單」的數學題而想破頭，不管爸媽在一旁不斷提示，她還是瘋狂鬼打牆，讓兩人都止不住地大笑了起來。而這段過程也全部被拍下上傳，讓不少網友笑說，「難怪說華人數學好！」

這道數學題的題目就是，「如果1個媽媽和1個爸爸有4個女兒，而4個女兒都各有1個哥哥，請問他們家共有幾個人？」女兒聽完後馬上信誓旦旦的回答「10個人！」隨後便拿出雙手邊數邊向父母解是為什麼這題答案會是10個人。她解釋道，「有媽媽、爸爸、女兒、女兒、女兒、女兒，而她們各有1個哥哥，所以共有4個哥哥，全部加起來是10個人。」

媽媽緊接著告訴她答錯了，但女兒仍堅持自己是對的，爸爸也在一旁試圖提示，「她們每個人都有1個哥哥呢？」但女兒還是不知道到底哪裡出了問題，算了好幾次依然鬼打牆，更語出驚人地問，「還是需要把狗還是甚麼其他的東西算進去嗎？」這話一出，也讓父母在一旁一陣笑翻。

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▲簡單數學題正妹卻鬼打牆。（圖／翻攝自YouTube／B.C.&Lowy）

媽媽繼續耐心解釋，「如果有個哥哥叫泰勒，莉亞（Lia，假裝她有姊妹）也可以說她有個哥哥叫泰勒。」但這時，女兒還是一臉困惑，並回答，「所以他們4個兄弟...都叫泰勒？」爸媽見到女兒解題解到一臉無奈，最後只好公布答案，「他們家有7個人，4姊妹都只有1個哥哥。」這時女兒才終於恍然大悟。

這部搞笑影片近日又在網路瘋傳，吸引大批網友朝聖，大家紛紛留言，「聽到她很疑惑地說所以他們4個都叫泰勒我就忍不住笑出來了」、「女兒露出了不可置信的表情」、「反應好可愛！」、「抱歉我是來看妹子的...」、「天啊，這個英國腔太讚了」、「難怪說華人數學好....」、「與其說是數學問題 ，實際上是文字遊戲」。不過，也有網友認為「無論中文還英文，『各有一個兄弟』這句話都有語病。」