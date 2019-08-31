駕駛連開18小時睡著了！日電車撞牆脫軌30公尺「車頂凹陷玻璃碎」

實習記者陳妙津／綜合報導

日本神奈川縣橫濱市地下鐵藍線29日當地時間上午8點半左右，因列車長打瞌睡而釀成一起列車撞牆事故，列車因此衝出鐵軌30公尺，直接撞上牆壁，所幸當時車上乘客都已經下車，僅有列車長左膝受到輕傷。

據《朝日新聞》報導，當時列車長駕駛一輛6節電車到達終點站踊場站後，本該按照平常時做法，前往支線稍作等候，讓其他列車通過再折返主線載客，但在往前開時，卻因為列車長睡著，電車沒有停下，反而衝破90公分高的車擋，直接撞上牆壁，導致列車頂部凹陷，車窗玻璃破碎。

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▲▼橫濱地下鐵因列車長打瞌睡而撞牆。（圖／翻攝自推特／@ KUROBOBO2）



所幸當時車上已無乘客，只有42歲的駕駛左膝收到輕傷，不過該線因事故而停駛。據了解，距離乘客下車及撞上牆壁僅差1分鐘，橫濱市交通局也因此召開記者會道歉。

交通局表示，肇事司機連續工作了18小時，在29日凌晨1點小睡4小時後，便返回工作崗位，身體沒有異狀，且在開車前檢測中沒有酒精反應，未來將詳細調查事發原因。

但這並非藍線的第一次事故，今年6月6日時，鐵軌安檢後，施工單位忘記拆除裝置，結果造成電車在湘南台站脫軌，部分區間被迫停駛。