24歲孕媽「追求好生活」慘淪性奴　38萬賣出…懷胎5月跳窗逃命

▲懷孕5個月的斯洛伐克女子到蘇格蘭打拚，卻被販賣成為性奴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

一名24歲的斯洛伐克籍女子稱，懷孕後為了追求「更好的生活」來到蘇格蘭，卻落入皮條客手中，以1萬英鎊（約為新台幣38萬）賣給尼泊爾男子尼爾（Nel）。她表示，對方自認兩人是夫妻關係，一天到晚想要上床，出門前還會確保「老婆」被鎖在家裡，哪裡也不能去。最後，被害女子挺著5個月身孕跳窗，終於成功脫逃。

根據《太陽報》報導，皮條客和尼爾討價還價，敲定以1萬英鎊「成交」後，就把被害人獨自留在現場，揚長而去。女子聲明，明確向對方表示「想要離開」，但是卻被回應「我已經為妳付錢了」，「尼爾帶我去普萊馬克（Primark）買衣服以後，就把我帶回家。」

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A pregnant woman was 'sold as sex slave for £10,000 outside Primark' https://t.co/wdmk7PaSTF

女子提到，尼爾出門前，總是會把家門緊緊上鎖，避免「老婆」有機會離開，「他認為我是他的太太，總是想要上床，可是對我卻沒有很好。」她當時已經懷胎5個月，因此沒有被侵犯，大約1個月後，終於抓到機會跳窗，搭乘計程車逃走。

女子出席格拉斯哥（Glasgow）高等法院作證，指控61歲的岡巴（Vojtech Gombar）、37歲的威果（Anil Wagle）、28歲的珊德蘿瓦（Jana Sandorova）和31歲的亞當（Ratislav Adam）進行人口販賣與性交易仲介。她稱，在此之前曾被迫與一名巴基斯坦裔的男人上床，換取金錢，隔一天早上就要把報酬繳出來，「他們希望我『搭便車』賺錢，我不太想討論這個，這件事讓我非常沮喪。」

▲女子表示也曾經被迫賣淫。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

女子供稱，這一群皮條客曾經出言恐嚇其他女子「如果不乖乖賣淫，就讓妳無家可歸」，也曾經威脅施暴。她以前非常擔心斯洛伐克的家人遭遇危險，或者被其他人出手傷害，因此不敢報警處理。

女子向檢察官哈波（Kath Harper）表示，2011年懷孕以後，一心想要追求更好的生活、滿懷夢想，被同鄉拉斯托（Rasto）介紹來到蘇格蘭「打拚」，沒想到從此以後陷入「奴隸和僕役的生活」，直到2017年才成功逃脫。

根據起訴書，4名嫌犯在英國和斯洛伐克「共同謀劃人口販賣，實行剝削、人口販賣與性交易仲介」，強迫女性賣淫、經營妓院，而且罪刑因「情節嚴重，且為組織性犯罪」而加重。但是，4名被告全都否認犯行。