24歲孕媽「追求好生活」慘淪性奴　38萬賣出…懷胎5月跳窗逃命

▲懷孕5個月的斯洛伐克女子到蘇格蘭打拚,卻被販賣成為性奴。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

一名24歲的斯洛伐克籍女子稱,懷孕後為了追求「更好的生活」來到蘇格蘭,卻落入皮條客手中,以1萬英鎊(約為新台幣38萬)賣給尼泊爾男子尼爾(Nel)。她表示,對方自認兩人是夫妻關係,一天到晚想要上床,出門前還會確保「老婆」被鎖在家裡,哪裡也不能去。最後,被害女子挺著5個月身孕跳窗,終於成功脫逃。

根據《太陽報》報導,皮條客和尼爾討價還價,敲定以1萬英鎊「成交」後,就把被害人獨自留在現場,揚長而去。女子聲明,明確向對方表示「想要離開」,但是卻被回應「我已經為妳付錢了」,「尼爾帶我去普萊馬克(Primark)買衣服以後,就把我帶回家。」

女子提到,尼爾出門前,總是會把家門緊緊上鎖,避免「老婆」有機會離開,「他認為我是他的太太,總是想要上床,可是對我卻沒有很好。」她當時已經懷胎5個月,因此沒有被侵犯,大約1個月後,終於抓到機會跳窗,搭乘計程車逃走。

女子出席格拉斯哥(Glasgow)高等法院作證,指控61歲的岡巴(Vojtech Gombar)、37歲的威果(Anil Wagle)、28歲的珊德蘿瓦(Jana Sandorova)和31歲的亞當(Ratislav Adam)進行人口販賣與性交易仲介。她稱,在此之前曾被迫與一名巴基斯坦裔的男人上床,換取金錢,隔一天早上就要把報酬繳出來,「他們希望我『搭便車』賺錢,我不太想討論這個,這件事讓我非常沮喪。」

▲女子表示也曾經被迫賣淫。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

女子供稱,這一群皮條客曾經出言恐嚇其他女子「如果不乖乖賣淫,就讓妳無家可歸」,也曾經威脅施暴。她以前非常擔心斯洛伐克的家人遭遇危險,或者被其他人出手傷害,因此不敢報警處理。

女子向檢察官哈波(Kath Harper)表示,2011年懷孕以後,一心想要追求更好的生活、滿懷夢想,被同鄉拉斯托(Rasto)介紹來到蘇格蘭「打拚」,沒想到從此以後陷入「奴隸和僕役的生活」,直到2017年才成功逃脫。

根據起訴書,4名嫌犯在英國和斯洛伐克「共同謀劃人口販賣,實行剝削、人口販賣與性交易仲介」,強迫女性賣淫、經營妓院,而且罪刑因「情節嚴重,且為組織性犯罪」而加重。但是,4名被告全都否認犯行。