快訊／印度化工廠爆炸起火「黑煙竄天」8死數十傷！　網傳多人受困

Eight feared dead in explosions at Maharashtra chemical unithttps://t.co/2frgawaxki pic.twitter.com/7g1UbUa63n

記者詹雅婷/綜合報導

印度馬哈拉什特拉邦(Maharashtra)一間化學工廠今(31日)上午爆炸引發大火,可見濃濃黑煙直竄天際,至少造成8人死亡,數十人受傷。事發當下,至少有100名工人在現場,料傷亡人數將持續上升。另據推特消息,現場有多人受困。

綜合《印度斯坦時報》等印度媒體報導,事發於當地上午9時45分左右,初判是因為多個鋼瓶(cylinder)爆炸才引發劇烈火勢,消防人員已趕到現場救災,警察、災害管理部門等單位也已展開救援行動。

The blaze was caused due to multiple cylinder blasts at the chemical factory in Shirpur village of Dhule district.https://t.co/yV6zsWEU8v

10 dead, 22 injured in chemical factory explosion near #Maharashtra`s Shirpur; at least 70 trapped, Dhule#shirpurblast #Dhule pic.twitter.com/GFGcj0jZi5