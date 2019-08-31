16歲殺手與警槍戰…遭子彈爆頭「腦漿+頭骨」噴全車　6名同夥全死

Agentes en Nuevo Laredo le vuelan los sesos a sicarios de “La Tropa del Infierno” del Cartel del Noroeste https://t.co/t1xj15iO72 pic.twitter.com/aLALu0mfcN

記者張方瑀／綜合報導

墨西哥犯罪集團猖獗，就連青少年甚至是孩童都會加入作惡的行列。墨西哥新拉雷多（Nuevo Laredo）警方日前與幾名犯罪分子爆發槍戰，其中一名年僅16歲的少年頭部直接被打爆，腦漿與頭骨碎片散落在車內各處。根據警方表示，這名少年與其它6名同夥，被命令前往該地攻擊警察，沒想到因此丟了性命。

當地媒體報導指出，年僅16歲的槍手皮斯拉托（Juanito Pistola）與其他6名同夥屬於地獄幫派（Tropa del Infierno）成員，他們接到命令，要求他們帶著步槍，穿著軍裝到新拉雷多伏擊一支警察分隊。沒想到一陣激烈槍戰後，皮斯拉托與同夥全遭警方擊斃，其中皮斯拉托的頭部中彈，他的頭骨與腦漿飛濺在車內各處，連同樣魂斷槍下的同夥身上也滿是碎骨。

Babyfaced teen killer has his head blown off by cops desperate to end his reign of terror as a Mexican cartel hitman https://t.co/7Hkq31nT9y

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皮斯拉托在13歲加入地獄幫派，而這支幫派隸屬於墨西哥惡名昭彰的「東北毒梟集團」（Cártel del Noreste）。當地警方也搜查了做案用的小貨車，發現它掛著美國車牌，前段日子也被用來襲擊警察。

墨西哥公共安全及刑事司法公民委員會（Seguridad Publica y la Jústcia Penal）近期公布2018年《世界上最暴力的50個城市》排行榜，其中拉丁美洲有42個城市上榜，又以墨西哥城市名列前茅，囊括排行榜前5名中的4名，榜首是墨西哥提華納（Tijuana），2018年凶殺案高達2640件，10萬居民中即有138.26起凶殺案。

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