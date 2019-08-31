川普新武器！要求中國償還「清朝時期」債券...超過1兆美元

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



實習記者賴韻如／綜合報導

彭博社於週四（29日）發布消息指出，美國有數千居民擁有自清朝時期留下的過期債券，根據計算，並考慮到通貨膨脹、利息以及賠償等費用，川普政府企圖向中國要求「超過1兆美元」的債券。

據《彭博社》報導，這批債券是1911年清朝政府為資助湖廣鐵路建設出售的國債，此後便一直流傳在美國民間，被當作古物在坊間收藏，也可以在拍賣網站「Ebay」上看到有人在販售。清朝推翻之後，被中華人民共和國取代，但中共並沒有承認這些債務，直到近日，川普與他的經濟團隊顧問們，認為這些債務可能還是有效的。

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「美國債券持有人基金會」（American Bondholders Foundation，ABF）的共同創辦人畢昂可（Jonna Bianco）表示，考慮到通貨膨脹，利息以及其他額外賠償費用後，中國要償還美國的債務「估計超過1兆美元」。他也表示，中華人民共和國將這些債務視為1949年成立以前，所以不承認，但這樣也與中華人民共和國聲稱自己是中國主權的唯一繼承者說法矛盾。

對此，彭博社也訪問了杜克大學的古拉提（Mitu Gulati），他表示，「我認為那些在替川普工作的人，可能會認為這點子很瘋狂，但另一方面，在法律上這些債務是完全合法的。」