身高159公分！混血高中妹亮麗臉孔驚豔全場　拿下世界小姐日本代表權

▲世良瑪麗卡拿下日本世界小姐代表。（圖／翻攝自Instagram／seramali_jsmn，同下）

記者林瑩真／編譯

日本世界小姐（Miss World）候選人出爐，是年僅16歲的混血兒世良瑪麗卡（世良マリカ），但她不僅是史上年紀最小的日本代表，身高也是只有159公分的嬌小，因此被網友質疑「太矮」。

綜合日媒報導，世良瑪麗卡出生於神奈川縣大和市，爸爸是加拿大人，媽媽是日本人，讓她從小就有端正卻東方的亮麗臉孔，明明才就讀高中二年級，只花一年就成為一名頗有名氣的現役模特兒。

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▲世良瑪麗卡是現役高中生兼模特兒。

世良瑪麗卡日前也參加東京舉辦的世界小姐代表選拔賽，沒想到在體態、體育、英文等審查過後，世良瑪麗卡仍然從30名參賽者中脫穎而出，成為日本代表，將於11月20日前往英國倫敦參加世界小姐比賽。

不過世良瑪麗卡不僅是日本史上年紀最小的代表，身高也只有159公分，遭到網友質疑身高、年紀，以及經驗是否不足以代表日本參加世界小姐比賽。不過世良瑪麗卡表示，會抱持著作為日本代表的覺悟，成為讓世界上的人覺得「是我世良瑪麗卡太好了」的日本代表。

▲世良瑪麗卡在IG上PO出許多美照。