情侶透明泳池裡「裸體交疊」...水底情深嗨搖！樓下鄉民看到拍手

▲瑞典飯店有男女在泳池活春宮。（圖／翻攝自The Sun）

記者錢玉紘／綜合報導

許多飯店為吸引旅客，會有一些特殊的設計，瑞典的哥特堡（Gothenburg）阿瓦隆飯店（Avalon Hotel）就在頂樓設計了一個全透明的泳池，近日卻有一對男女直接在游泳池裡面上演活春宮，讓底下的路人免費欣賞，也吸引大批男鄉民直接站在路上狂看。

這座游泳池的設計是全透明的，而且有部分凸出屋頂，也就是說，下面的路人只要一抬頭，就能清楚看到在泳池的旅客在做什麼，非常特別。日前有網友卻拍到，一對男女在享受露天游池的悠閒時光時，可能心情好，性致高漲，乾脆直接在泳池的一個角落，開始魚水之歡。



這對男女裸體交纏在一起，但似乎忘了泳池的玻璃是全透明的，飯店下方的路人全都看傻眼，有人大聲驚嘆「不會吧！」、「他們是在幹嘛啦」，隨後活春宮男女還換姿勢，讓男鄉民們大笑，更拍手叫好。有網友認為，這群路人不應該在底下狂看，但也有人覺得，的確是這對男女自己先不顧隱私的。

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這間阿瓦隆飯店位在哥特堡的市中心，透明泳池則是飯店的主打之一，從泳池裡就可以眺望底下的「Kungsportsplatsen」廣場，但也得注意是不是被廣場上的人們「眺望」了。

▼瑞典飯店屋頂泳池有設計特殊。（圖／翻攝自臉書／Avalon Hotel Gothenburg）