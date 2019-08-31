普丁爽吃金髮正妹冰淇淋！　竟是俄羅斯女特務「暗樁」

實習記者陳妙津／綜合報導

俄羅斯總統普丁28日前往莫斯科郊外，與土耳其總統艾爾段一起參加莫斯科國際航空太空博覽會（MAKS）開幕式，走覽會場一圈後，普丁更大方掏錢請艾爾段吃冰淇淋，不過有眼尖媒體發現，販售冰淇淋的正妹女店員可能是MAKS的特務「暗樁」。

▲▼普丁與土耳其總統艾爾段在2019莫斯科國際航空太空博覽會（MAKS）開幕式。（圖／路透）



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據《俄羅斯衛星通訊社》報導，普丁帶著艾爾段參觀一圈後，路經冰淇淋小攤，便輕鬆地選了冰淇淋享用，艾爾段還逗趣問普丁是不是會請客，普丁則大方回答，「當然，你是我的客人」，並掏出5000盧布付帳。而冰淇淋價格僅210盧布，正妹女店員找不開零錢，普丁便隨興地要對方把剩餘零錢給站在一旁的航太部長，支持航空事業發展，引來現場一片笑聲。

▲有媒體認出販賣冰淇淋給兩位總統的正妹店員很可能是俄羅斯特務。（圖／路透）



不過有眼尖俄羅斯媒體發現，販售冰淇淋的正妹店員相當眼熟，2107年時也曾在MAKS會場賣冰淇淋給普丁，而且兩次賣完後都神秘消失，推測該名女子很可能是普丁專屬特務假扮的「暗樁」，是有預期地被安排在會場中賣冰給普丁。

▲2017年普丁買冰的畫面中可以清楚看出女店員是同一人。



不過總統府發言人佩斯科夫則否認此說法，「老實說，我甚至都不知道是不是同一位店員，很顯然是同間廠商每年都進駐MAKS擺攤，會有同批店員也沒什麼。」