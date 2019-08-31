日韓徵用工案會談難達共識　文化部長承諾「持續交流」

▲ 日韓為徵用工判決問題僵持不下。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

二戰徵用工案挑起的日韓糾紛自貿易延燒至軍事領域，雙方外交部高級官員29日進行協商，依舊無法達成共識，僅承諾未來將維持局長及部長級官員協商。但兩國文化部長都同意，將持續文化交流，不會受到貿易戰影響。

日本放送協會（NHK）30日報導，外務省亞洲大洋洲局長金杉憲治訪韓，29日與南韓外交部亞太局長金丁漢在首爾舉行會談，但對徵用工問題無法取得共識。日方堅持一貫的立場，認為南韓應改正違反國際法的做法。金杉會後也表示，球在南韓手中。

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由於南韓總統文在寅親自提名的法務部長候選人曹國近來身陷特權醜聞，不僅被爆私人股權投資爭議，女兒也疑似走後門進名校。部分日本政府人士猜測，文在寅可能會為轉移人民注意力而煽動反日輿論，因此認為不該對南韓讓步。

徵用工爭議會談無果之際，日本TBS報導，日韓文化部長29日也在南韓仁川舉行會談。雙方一致認為，即使關係惡化，也應持續文化交流。日本文部科學大臣柴山昌彥及南韓文化體育觀光部長朴良雨都認為，日韓應持續文化交流，也確認透過持續交流活動進行合作。柴山30日也在中日韓文化部長會議後表示，文化層次的國民交流將成為改善雙方國家關係的助力。