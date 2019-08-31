因流產送命…大馬少女遭人挖墳　父親目擊「全身赤裸躺坑洞」疑遭性侵

▲少女屍體被人從棺材中挖出，疑似姦屍。（圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

馬來西亞英吉利里（Engkilili）一名15歲少女於2011年5月因細菌感染死亡。然而，少女父親事後指控，少女屍體遭人挖棺且疑似姦屍，至今8年警方卻還沒有破案，忍不住氣哭：「8年了，兇手仍未抓到，天理何在？」

據《中國報》報導，余珮玲上課暈倒，送醫發現原來是懷孕流產，不料最後仍感染死亡，家人只好將余珮玲葬在英吉利里的華人義山。但等到余珮玲父親3天後按照「尋墳」習俗，找到女兒遺體時，卻看見遺體被脫光衣服，丟棄在墳頭一旁的坑洞中，遺體上還有一層泥土。

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「當初領出女兒遺體埋葬時，也將流產的女嬰埋在一旁，但兇手只挖出了女兒遺體。」余珮玲父親震驚不已，也不能確定兇手究竟對女兒的遺體作了什麼事，因為自從報警後，警方就不曾回報任何查案結果。

余珮玲父親透露，女兒生前有偷交男友，但男友一知道女兒懷孕，立刻躲得不見人影，即使向警方供出男友身分，也沒有下文。余珮玲父親說，冤案等了8年了，女兒的委屈一直是家人心中的痛，還一度夢見女兒對他說「爸爸不要傷心了，我過得很好」讓他更為心疼，只盼警方能查明真相。