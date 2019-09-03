癡漢滿車廂…日小物「一秒標記」助警抓人　上市30分鐘全賣光

▲日本防癡漢印章。（圖／翻攝自推特／シヤチハタ株式会社【公式】@ShachihataBS）

記者林瑩真／編譯

日本癡漢一直是女性搭乘大眾交通工作所擔憂的問題之一，如今日本發售一項新產品，一種隱形墨水的印章，印在癡漢手上並用特殊燈照過後，就能方便警察確認逮捕。商品限量發行500個，才上市就被搶購一空。

綜合日媒報導，由於癡漢問題在日本甚囂塵上，網友討論，希望有種商品可以確認癡漢身分並羞辱對方，於是製造商「シヤチハタ」（Shachihata）聽取意見，創造出一種隱形墨水的印章，並附上伸縮鍊，讓女性在遭受性騷擾時，能夠快速拿出印章並朝癡漢身上任何部位蓋印。

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電車やバス等の公共交通機関や外出先での迷惑行為などに対し、「声をあげられない」「触れられたくない」「何らかの対策をしたい」というお声を反映したスタンプです。

以下のシヤチハタ 公式サイトからご購入いただけます



▼迷惑行為防止スタンプhttps://t.co/h2JYgMBT0o#迷惑行為防止スタンプ pic.twitter.com/jPvkJxBW6N

之後報警處理，再用印章附屬的紫外線照射該部位，就能顯示出印章的模樣，幫助警方抓到正確嫌犯。製造商通過試驗後，決定先限量販售500個商品，售價2500日圓（約新台幣741元），沒想到，所有商品在發售的30分鐘內就全數售光。

報導指出，最初網路上的建議是以「針」刺癡漢，但被以「此舉是犯罪」而反對，因此廠商決定改為印章，有幫助警方確認及羞辱癡漢的功能。目前廠商也在等待消費者的使用心得。