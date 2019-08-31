孫女拒捐腎給「黑歷史」戀童祖父　等人死了她器官送給陌生病患

記者丁維瑀／綜合報導

面對價值觀不同的親人需要幫助，美國一名女子認為她做出對的決定。她在臉書社團回憶，當她還是少女時，她的祖父需要一位適當的捐腎者，而她恰巧符合條件，然而，祖父的「黑歷史」讓她不願意幫忙，反而是在親人死亡當天，她主動登記成為器官捐贈者。

▲孫女不願接受能幫助祖父的手術。（圖／示意圖／取自pixabay）

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《每日郵報》報導，女子日前寫道，她的祖父是美國歷史上惡名昭彰「三K黨」的成員，此外還有猥褻兒童的紀錄，就在她還年輕時，祖父需要進行腎臟移植手術，重心就這麼落在她身上，因為她是家中唯一符合條件的。

不過，女子心意堅決，拒絕成為祖父的捐贈者，她不想要自己的器官與三K黨、戀童癖沾上邊，祖父最後在她16歲時死去。等到親人離世後，她才去登記成為器官捐贈者，如今已成年的她經過配對預計明年手術，捐腎給一名陌生人。

女子透過臉書詢問，她拒絕幫助祖父的行為會不會很過份，老闆說她根本是個混蛋，結果眾多網友一面倒支持她，紛紛留言「你只是把腎臟留給更值得的人」、「你的身體，你自己的規則」、「就算你的祖父是個好人，我也不認為拒絕捐贈器官就是混蛋。」

三K黨主要奉行白人至上主義，有分成不同的存在時期，是美國種族主義的極右派代表性組織，成員必須要是美國白人，會穿著白色長袍與頭巾，1920年時開始獲得大量追隨者。

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