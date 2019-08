揭習近平表弟澳洲洗錢！WSJ記者遭驅逐　北京嗆：這類記者不受歡迎

▲ 據瞭解,在該篇文章刊出之前,中方已提前警告華爾街日報駐北京人員,若執意報導將導致嚴重後果。圖為中國國家主席習近平。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

華爾街日報今年7月踢爆中國國家主席習近平的61歲表弟齊明(Ming Chai)涉嫌在澳洲洗錢,且遭當地政府調查。如今,北京政府拒絕續發新的工作簽證給當初共同撰文的新加坡籍駐北京記者王春翰(Chun Han Wong),更在30日發聲明強調反對外媒的惡意誹謗與攻擊,「這類記者不受歡迎」。

綜合華爾街日報、華盛頓郵報報導,王春翰與另名記者溫友正(hilip Wen)7月30日共同撰文,踢爆齊明在澳洲賭場大亨帕克(James Packer)度假村的豪奢揮霍行為,接觸高風險賭博,且與墨爾本的洗錢犯罪有關。但這篇報導也強調,現階段並沒有任何跡象顯示習近平瞭解齊明在澳洲的行為,且這些不當作為與習近平沒有任何牽連。

只不過,消息指出,王春翰的工作簽證被拒絕換發,已於30日到期,而溫友正則是獲得為期3個月的簽證,遠比常態性換發的一年工作簽證短得多。報導指出,王春翰自2014年起就在華爾街日報駐北京分局任職,直到工作簽證在30日到期;據瞭解,他已於30日晚間前往香港。

目前華爾街日報母公司道瓊(Dow Jones)已證實王春翰工作簽證被拒絕換發的消息,「我們將繼續關注此事。」另據中國「駐華外國記者協會」(FCCC)的說法,王春翰是自2013年以來第6名在這種情況下離開工作崗位的記者,「此種對待外國記者的方式,完全違背支持開放包容的主張。」

談及此事,中國外交部30日發出聲明,強調北京政府是依法處理外國媒體機構與記者相關事務,「我們堅決反對部分外國記者惡意誹謗中國,這類記者不受歡迎。」

華盛頓郵報分析,該篇報導對北京政府來說是「雙重挑釁」(doubly provocative),不但與習近平關係密切,更挑戰他的打貪反腐形象。此外,儘管北京政府會視情況透過扣留或拒發記者簽證,作為懲罰國際媒體發布對中國共產黨不利報導的方法,但此次是中方第一次對華爾街日報記者下禁令。

事實上,此種利用工作簽證迫使外國記者離開的狀況也曾經發生在《紐約時報》。去年,紐時揭露中國前國務院總理溫家寶(Wen Jiabao)的家族財富後,至少有6名記者面臨新簽證換發延期或直接被逐出中國。