金正恩失控…南韓求助俄羅斯　韓俄六方會談代表「9月海參崴會面」

▲李度勳（左）將再度踏上「重啟六方會談」之旅，來應對近日北韓的試射。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

針對北韓的核問題，美國由於川普上任後，僅積極要求「短視近利」的外交成果，對於北韓領導人金正恩的舉動並沒有太大的反應。對南韓外交部表示，9月初南韓外交部朝鮮半島和平交涉本部長李度勳（Lee Do-hoon）將到俄羅斯海參崴與俄方相談，而俄方所派的代表則為當時六方會談時的代表。

綜合外媒報導，過去六方會談仍存在時，針對北韓核問題，南韓方面派出李度勳，俄羅斯則派出負責亞太事務的副外長莫古洛夫（Igor Morgulov），如今面對北韓試射不斷，南韓求助美方未果，決定將與同為北韓靠山的俄羅斯面對面進行商議。

請繼續往下閱讀...

據南韓聯合新聞通訊社報導，俄韓雙方將會針對北韓近日連續試射短程飛彈進行交換意見，並且探討推動美朝磋商早日重啟。此外下月初李度勳將在海嵾威進行與俄會面後，20日將在聯合國大會召開期間再度訪問華盛頓，至於訪問中國將擇期進行訪問。

過去六方會談僅進行六輪，由中國、北韓、日本、南韓、俄羅斯、美國針對北韓核問題進行商議，但因北韓先行退出，加上南韓方面強硬要求北韓徹底實施無核化，整個朝鮮半島沒有共識，導致會談停滯。如今面對北韓方面「情緒化」的試射，南韓政府盼六方會談中的國家可以協助一同磋商解決。