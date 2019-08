多利安「閃紫」增強中！衛報盤點「佛州東岸猛獸颶風」　1992年曾奪65命

▲ 影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

颶風「多利安」(Dorian)已增強為「極度危險」的4級颶風,國際太空站透過鏡頭捕捉了它的緊密扎實結構,更有多家外媒把多利安拿來和1992年的5級颶風安德魯(Andrew)相比較。在颶風登陸前夕,外界除了關注可能帶來的災情,氣象學家史密斯所分享的多利安暴風圈閃電現象也成為焦點之一,可見紫白色亮光不斷出現在外圍雲系,就連接近暴風中心的位置也能見到。

▲ 國際太空站攝影機捕捉4級颶風多利安的身影,結構相當紮實。(圖/達志影像/美聯社)

多利安颶風預計下周起橫掃佛羅里達州東岸。根據美國國家颶風中心(NHC)30日晚間11時的預測數據,多利安目前位在西棕櫚灘(West Palm Beach)東部約545英里處,以每小時10英里的速度朝西北西方向前進,最大風速每小時140英里。CNN報導,多利安屆時會沿著海岸向北移動,朝佛州人口最多的城市傑克遜維爾(Jacksonville)前進。

預測指出,多利安的最大風速有可能會在當地時間31日增強至每小時150英里,距離成為5級颶風每小時風速157英里的門檻已經不遠。

目前已有許多人在推特轉發颶風的動態資訊。其中,氣象學家史密斯(Dakota Smith)分享的「閃電秀」也成為討論焦點,可見紫白色亮光不斷出現在外圍雲系,就連接近暴風中心的位置也能見到。

「這很常見,特別是颶風的外圍環流雲系」,史密斯透過推特提到,此一現象與日落後開始的冷暖空氣對流有關,「多利安颶風正在上演一場閃電表演,影像相當壯觀。」

以下為外媒《衛報》列出歷年自佛州東岸登陸的致命颶風

2004年9月/颶風弗朗西斯(Hurricane Frances):50死

當年颶風弗朗西斯也是在9月初的週末登陸,以2級颶風的威力直撲聖露西港(Port St Lucie),帶來約300多毫米的雨量,部分地區無電可用,直接死亡7人、間接死亡43人,且損壞卡納維爾角(Cape Canaveral)的太空機構設施,損失估計約90億美元(不包含農損)。

1992年8月/颶風安德魯(Hurricane Andrew):65死

颶風安德魯當年以5級颶風的威力登陸佛州邁阿密南部的霍姆斯特德(Homestead)地區,最大風速達每小時175英里,摧毀2.5萬房屋,直接死亡26人、間接死亡39人,損失總額超過250億美元,是佛州歷年來損失最大的颶風災害。

1928年9月/颶風歐基求碧(Okeechobee):超過4000人死亡

颶風歐基求碧是史上最致命的大西洋颶風之一,先是強襲法國海外省瓜德羅普(Guadeloupe)並奪走約1200條性命後,接著重創波多黎各帶走數百條人命,接著在西棕櫚灘附近登陸,導致歐基求碧湖(Lake Okeechobee)潰堤,淹沒數百平方英里的陸地,水深高達6.1公尺,造成當地2500多人死亡。