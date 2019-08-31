多利安「閃紫」增強中！衛報盤點「佛州東岸猛獸颶風」　1992年曾奪65命

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記者詹雅婷／綜合報導

颶風「多利安」（Dorian）已增強為「極度危險」的4級颶風，國際太空站透過鏡頭捕捉了它的緊密扎實結構，更有多家外媒把多利安拿來和1992年的5級颶風安德魯（Andrew）相比較。在颶風登陸前夕，外界除了關注可能帶來的災情，氣象學家史密斯所分享的多利安暴風圈閃電現象也成為焦點之一，可見紫白色亮光不斷出現在外圍雲系，就連接近暴風中心的位置也能見到。

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▲ 國際太空站攝影機捕捉4級颶風多利安的身影，結構相當紮實。（圖／達志影像／美聯社）

多利安颶風預計下周起橫掃佛羅里達州東岸。根據美國國家颶風中心（NHC）30日晚間11時的預測數據，多利安目前位在西棕櫚灘（West Palm Beach）東部約545英里處，以每小時10英里的速度朝西北西方向前進，最大風速每小時140英里。CNN報導，多利安屆時會沿著海岸向北移動，朝佛州人口最多的城市傑克遜維爾（Jacksonville）前進。

預測指出，多利安的最大風速有可能會在當地時間31日增強至每小時150英里，距離成為5級颶風每小時風速157英里的門檻已經不遠。

Notice there are a number of flashes in the inner core.



Associated with deep convection that kicked off after sunset. https://t.co/ST8M8cXOiy

目前已有許多人在推特轉發颶風的動態資訊。其中，氣象學家史密斯（Dakota Smith）分享的「閃電秀」也成為討論焦點，可見紫白色亮光不斷出現在外圍雲系，就連接近暴風中心的位置也能見到。

「這很常見，特別是颶風的外圍環流雲系」，史密斯透過推特提到，此一現象與日落後開始的冷暖空氣對流有關，「多利安颶風正在上演一場閃電表演，影像相當壯觀。」

以下為外媒《衛報》列出歷年自佛州東岸登陸的致命颶風

2004年9月／颶風弗朗西斯（Hurricane Frances）：50死

當年颶風弗朗西斯也是在9月初的週末登陸，以2級颶風的威力直撲聖露西港（Port St Lucie），帶來約300多毫米的雨量，部分地區無電可用，直接死亡7人、間接死亡43人，且損壞卡納維爾角（Cape Canaveral）的太空機構設施，損失估計約90億美元（不包含農損）。

1992年8月／颶風安德魯（Hurricane Andrew）：65死

颶風安德魯當年以5級颶風的威力登陸佛州邁阿密南部的霍姆斯特德（Homestead）地區，最大風速達每小時175英里，摧毀2.5萬房屋，直接死亡26人、間接死亡39人，損失總額超過250億美元，是佛州歷年來損失最大的颶風災害。

1928年9月／颶風歐基求碧（Okeechobee）：超過4000人死亡

颶風歐基求碧是史上最致命的大西洋颶風之一，先是強襲法國海外省瓜德羅普（Guadeloupe）並奪走約1200條性命後，接著重創波多黎各帶走數百條人命，接著在西棕櫚灘附近登陸，導致歐基求碧湖（Lake Okeechobee）潰堤，淹沒數百平方英里的陸地，水深高達6.1公尺，造成當地2500多人死亡。