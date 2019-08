911恐攻5嫌可望「2021年開庭審判」　若軍法定罪…將面臨死刑

▲蓋達組織發起911恐怖攻擊事件,造成近3000人當場喪生。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合外電報導

美國軍事法庭法官柯恩(Col W. Shane Cohen)於30日裁定,2021年1月11日起啟動911恐怖攻擊的一連串開庭程序。根據了解,包括哈立德.謝赫.穆罕默德(Khalid Shaikh Mohammed)在內的5名嫌犯犯案將近20年後,面臨戰爭罪、綁架與將近3000條謀殺罪指控,可能會被宣判死刑。

柯恩發布長達10頁的時程安排令,要求律師團隊10月10日前提出所有相關證據與文件,預計2021年1月11日起,開始挑選軍事陪審團。

請繼續往下閱讀...

根據了解,5名嫌犯被控犯下戰爭罪,包括恐怖主義、綁架和將近3000條謀殺罪,目前被關押在古巴美軍基地中的關塔那摩灣拘押中心(Guantánamo Bay),可能被軍事委員會裁定死刑。

BREAKING: Trial date set for Khalid Shaikh Mohammed, 4 other men charged with plotting 9/11 attacks: Jan. 11, 2021 at Guantanamo Bay https://t.co/BCYj4bbQOW pic.twitter.com/FdnXtnZIlS

綜合外媒報導,主謀哈立德.謝赫.穆罕默德是蓋達組織(al-Qaida)高級幹部,被911委員會指為全案「主要策畫人」,2003年在巴基斯坦遭CIA逮捕後,關押在東歐、阿富汗等地的「黑色站點(Black Sites)」長達3年,2006年才送往關塔那摩灣拘押中心。他2008年就被起訴,可是軍事委員會程序直到2012年開啟,因為涉及超過30個聽證會以及永無止盡的程序爭議。

▲哀悼民眾在紀念碑上留下美國國旗與玫瑰。(圖/達志影像/美聯社)

共犯阿塔什(Walid bin Attash)經營蓋達組織在阿富汗的訓練營,指導911事件其中2名綁匪,葉門籍拉姆扎.賓.阿勒─薛爾布希(Ramzi bin al-Shibh)被控協助支援後續行動,阿布魯奇(Ammar al-Baluchi)提供金援並規劃飛行訓練,沙烏地阿拉伯人阿哈沙威(Mustafa Ahmad al-Hawsawi)被控為綁匪提供現金、信用卡、衣服等資源。