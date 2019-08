推特CEO狂發「種族歧視文」：總部有炸彈！　爆駭客1狡猾手段入侵

▲樹大招風的多西(Jack Dorsey)不是第一次被駭客攻擊。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

社群網站推特(Twitter)執行長多西(Jack Dorsey)的帳號,在當地時間週五(30日)遭駭;駭客用他的帳號發出種族歧視內容,並佯稱推特總部被放置炸彈,還在推文中tag自己的帳號,藉此拉抬知名度。推特在一小時內重新取回主導權,現已刪除這些惡搞推文。

根據路透社報導,駭客利用擁有400多萬粉絲的多西帳號惡搞,推文支持罪孽深重的納粹,「阿道夫希特勒無罪」!接著又發布更多推文,內容針對黑人及猶太人,還對外宣稱推特總部有炸彈,接著轉推其他宣稱駭進多西帳號的駭客的推文。駭客不只tag自己的帳號,標籤內容和上週數起YouTuber推特帳號遭駭時貼出的標籤相同。

駭客的惡搞文很快就被推特發現並移除。推特公司表示,「我們注意到多西(@jack)的帳號被駭了,現在正在著手調查。」該名駭客直搗推特執行長帳號的行動,揭露了社群網站有漏洞的潛在威脅,許多世界級領袖如美國總統川普等人同樣是推特常用戶,而駭客的行為讓推特面臨了管理維安的挑戰。

▲多西(Jack Dorsey)帳號有關「惡搞文」目前已經全面撤除。(圖/路透)

在推特刪除這些充滿歧視內容的推文前,推文已被許多人截圖下來;根據截圖顯示,這些推文是透過手機訊息服務「Cloudhopper」發出。這項2010年問市的服務正是由推特公司推出。對此,推特並沒有正面回應。

資安研究員克瑞布斯(Brian Krebs)表示,駭客應該是透過「SIM卡調包」發動這起襲擊。「SIM卡調包」意為,當電信公司被騙,或是被以某種技術性的方式說服,將受害者的電話號碼轉到第三方的SIM卡登記,使得公司在自己與客戶都不知情的情況下,讓第三者能夠控制受害對象的帳號。

多西已經不是第一次遇到類似狀況,他的推特帳號2016年時也被駭過,而下手的駭客集團當時也攻擊了Google CEO皮查伊(Sundar Pichai),以及臉書創辦人祖克柏(Mark Zuckerberg)的推特帳號。這次風波對推特影響不怕,市值下跌未及1%。

We're aware that @jack was compromised and investigating what happened.