推特CEO狂發「種族歧視文」：總部有炸彈！　爆駭客1狡猾手段入侵

▲樹大招風的多西（Jack Dorsey）不是第一次被駭客攻擊。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

社群網站推特（Twitter）執行長多西（Jack Dorsey）的帳號，在當地時間週五（30日）遭駭；駭客用他的帳號發出種族歧視內容，並佯稱推特總部被放置炸彈，還在推文中tag自己的帳號，藉此拉抬知名度。推特在一小時內重新取回主導權，現已刪除這些惡搞推文。

根據路透社報導，駭客利用擁有400多萬粉絲的多西帳號惡搞，推文支持罪孽深重的納粹，「阿道夫希特勒無罪」！接著又發布更多推文，內容針對黑人及猶太人，還對外宣稱推特總部有炸彈，接著轉推其他宣稱駭進多西帳號的駭客的推文。駭客不只tag自己的帳號，標籤內容和上週數起YouTuber推特帳號遭駭時貼出的標籤相同。

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駭客的惡搞文很快就被推特發現並移除。推特公司表示，「我們注意到多西（@jack）的帳號被駭了，現在正在著手調查。」該名駭客直搗推特執行長帳號的行動，揭露了社群網站有漏洞的潛在威脅，許多世界級領袖如美國總統川普等人同樣是推特常用戶，而駭客的行為讓推特面臨了管理維安的挑戰。

▲多西（Jack Dorsey）帳號有關「惡搞文」目前已經全面撤除。（圖／路透）

在推特刪除這些充滿歧視內容的推文前，推文已被許多人截圖下來；根據截圖顯示，這些推文是透過手機訊息服務「Cloudhopper」發出。這項2010年問市的服務正是由推特公司推出。對此，推特並沒有正面回應。

資安研究員克瑞布斯（Brian Krebs）表示，駭客應該是透過「SIM卡調包」發動這起襲擊。「SIM卡調包」意為，當電信公司被騙，或是被以某種技術性的方式說服，將受害者的電話號碼轉到第三方的SIM卡登記，使得公司在自己與客戶都不知情的情況下，讓第三者能夠控制受害對象的帳號。

多西已經不是第一次遇到類似狀況，他的推特帳號2016年時也被駭過，而下手的駭客集團當時也攻擊了Google CEO皮查伊（Sundar Pichai），以及臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）的推特帳號。這次風波對推特影響不怕，市值下跌未及1％。

We're aware that @jack was compromised and investigating what happened.