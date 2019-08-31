地產哥出門飆百萬名車　發動瞬間「點燃駕駛座炸彈」臀部當場炸出血花！

▲英國男子在南非的高檔名車遭放炸彈。（圖／翻攝自news24下同）

記者陳亭伃／綜合報導

南非開普敦區日前發生一起汽車爆炸案件。一名國際房地產商在開普敦附近準備出門，沒想到就在發動車子後，駕駛座突然被炸彈炸出一個大洞，當場讓該名男子直接下體爆血動彈不得。當地居民聽到巨大爆炸聲響後，立刻出門查看並且報警。警方表示，目前仍在釐清男子的交友狀況、是否與人結怨，來推斷究竟是遭到何者放置炸彈。

根據英國《每日郵報》報導，該名受到炸傷的50多歲男子當時正準備駕駛百萬名車Range Rover出門，沒想到就在汽車剛發動不久，從駕駛座底部突然爆炸，目擊者表示，傷者傷勢非常嚴重，爆炸裝置就放在駕駛座位下方。據悉在警消接獲線報到場後，鄰居聽到該名男子有濃厚的英國口音，推斷應為英國籍的國際房地產商。

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▲遭放置炸彈的駕駛座。

男子緊急送到醫院後，院方表示，傷患臀部受到嚴重的炸傷失血過多，但在炸傷的當下還有些許的意識。目前還無法確定真正炸彈引爆的原因。開普敦警方也封閉兩條連結到案發現場的道路，並且進行調查。

在流出的照片中可以看到駕駛座已經完全被炸到碎裂，當時男子坐在位置上幾乎無法動彈。醫院方面也將進一步檢查是否有傷到脊椎，警方也表示，因為尚無目擊者看到是否有人放置炸彈，如果有相關消息也務必與警方聯繫。