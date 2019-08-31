從小遭家暴…他失控「紙巾塞嘴」揍死親爸　伴屍5個月還邀人來作客

▲ 洪男從小經常遭受父親的辱罵與毆打。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓2018年發生一起驚悚的案件，一名男子對從不出外工作的父親感到生氣，某天被父親碎念後情緒失控，出手暴打。眼看父親不斷喊痛，男子竟堵住他的嘴巴繼續打，最後將父親活活揍死。他將屍體藏在家中廁所長達5個月，期間還經常邀請朋友到家裡玩，30日被京畿道水原地方法院判處25年有期徒刑。

26歲洪姓男子的父親成天待在家裡，靠子女賺的錢過活，且經常酒後對子女怒罵或施暴，讓他一直以來都對父親感到失望及無奈。這對父子2018年12月15日下午在家中喝酒，酒醉的父親對洪男說道，「你比你弟弟妹妹更糟，給我出去，我死後絕對不會給你任何一毛錢」，打了洪男頭部2下後便回到自己的房間裡。

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洪男被父親激怒，跟著進房後故意將他絆倒，開始狂毆他的臉部、腹部及胸部等部位。由於父親不斷喊痛，洪男便抽了一張濕紙巾，塞進父親口中後繼續以拳頭狂揍，完全不顧父親已經開始吐血、呼吸困難。洪男施暴過程中不斷開口譏諷父親，還故意以手機錄下父親的痛呼聲。

洪男的暴行導致父親上顎骨骨折、頸部甲狀軟骨骨折及多發性肋骨骨折等，心搏停止死亡。洪男發現父親斷氣後將屍體移動到浴室，將父親身上的血跡清洗掉，彷彿父親只是昏倒一般。洪男接著數度往返附近超市，購買生活用品及酒類，就像平常一樣。

此後5個月間，洪男父親的屍體都放在浴室內。他在這段時間內曾叫上朋友來家裡喝酒，為了不被朋友發現，便在浴室門上貼上「裝修中」的告示，讓朋友使用臥室裡的另一間浴室。他也持續假裝成父親傳訊息給小叔，直到今年5月21日，有鄰居報案稱建築物發出惡臭，洪男的犯行才曝光。