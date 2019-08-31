8月狂射彈！金正恩時隔4月視察經濟　派兵建「溫泉觀光區」超滿意

▲ 金正恩視察陽德郡溫泉觀光地區。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓官媒31日報導，領導人金正恩前往平安南道陽德郡溫泉觀光地區工地視察。《朝中社》並未公開確切日期，但根據北韓媒體，這是金正恩24日指導新型火箭炮試射以後睽違一星期的公開行程，也是4月8日視察大城百貨公司後，4個多月以來首次視察經濟。

《朝中社》報導，金正恩看過工地後表示，「此觀光地區依照黨的構想，除了展現出自然的特色，也巧妙融合周邊環境景觀」，對成果相當滿意，也高度評價建築物的美學價值。

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▲ 建設成果令金正恩相當滿意。（圖／朝中社）

針對陽德郡溫泉觀光地區，金正恩特別強調，「結合滑雪場及溫泉度假的新型態文化生活誕生了。這全都是為了人民，也反映了人民的需求。這裡和4個月前簡直完全不一樣，連哪裡是哪裡都看不出來了。」他也指示現場官員，為了在12月正式開幕，應做好收尾工程及準備營運前的準備。

金正恩提到，將人民軍戰鬥力最強的部隊派往陽德郡溫泉觀光區工地是正確的選擇，更大讚該部隊「不輸建設專家團隊，非常強大」。

為抗議美韓軍演，北韓8月多次發射導彈及火箭砲，金正恩都親自到場指導，再加上29日並未出席最高人民會議，使外界格外關注他時隔許久的經濟視察行程。南韓《韓聯社》指出，金正恩此舉再度展現出在制裁壓迫之下自力更生的意志；以經濟視察為8月一連串武力示威畫下句點，對無核化談判來說或許是好預兆。