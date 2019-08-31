推特公布機密照！伊朗北部火箭發射場全看光　川普辯：我有權這麼做

▲川普公布伊朗火箭發射場照片。（圖／翻攝自川普推特）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）30日在推特公布一張疑似是伊朗衛星發射地的照片，並指出這次衛星發射失敗並非美國造成。豈料此舉卻引發國安危機，軍事專家認為川普洩漏了監控機密，可能對美國造成傷害，但川普卻反駁，他絕對有權利這樣做。

川普在推特上公布一張伊朗北部太空中心的發射場發生火災的照片，照片上可看到一座龍門塔台與發射器都已損毀。除此之外，川普還寫上了該發射場的具體位置，並聲稱美國與這次的意外無關，「美國沒有捲入伊朗瑟姆南一號發射場（Semnan Launch Site One）中．Safir SLV火箭最後發射準備期間的意外，希望伊朗能夠確認意外原因，祝他們好運。」

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結果川普此舉引來各界批評，認為他洩漏了國家機密。前中央情報局（CIA）衛星影像分析師艾丁頓（Patrick Eddington）表示，這張照片應該是由美國間諜衛星所拍攝的照片，「總統在推特上公布了一張，美國利用先進技術所蒐集的照片，這對我們的敵手來說，無疑是最好的消息。」

對此川普向記者表示，他有權公布任何照片，「我們有張照片，我選擇發佈它，我絕對有權利這樣做。」艾丁頓則說，「他身為總統理所當然有這樣的權利，但選擇在推特上公布，並不是一個合法或負責任的方式。」

美國先前曾警告伊朗不許發射火箭，目的是擔心伊朗發展出發射核彈的能力。而這次的意外事故，德黑蘭政府對外證實是火箭發射失敗，但美國官員卻指出伊朗是在發射衛星。

白宮在今年加深了對伊朗的經濟制裁，試圖脅迫伊朗重啟核協議談判，儘管川普表示願意與伊朗會談，但德黑蘭當局卻表示，除非美國先解除經濟制裁，否則一切免談。

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