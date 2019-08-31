梅克爾下月第12度訪中…「貿易戰+香港示威」夾擊　外界預料關切港局勢

▲梅克爾第12度訪中。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

德國總理梅克爾（Angela Merkel）9月5日至7日將訪問中國，除了與中國國務院總理李克強會談外，也會和國家主席習近平在晚宴中會面。此刻正逢中美貿易戰持續，香港問題也懸而未決，外界預料，梅克爾將會在會晤期間，關心香港局勢。

此行是梅克爾擔任總理13年以來第12次拜訪中國，她6日會與李克強進行早餐會談，隨後在人民大會堂接受軍禮歡迎，晚上則與習近平共進晚餐。此次陪同出席的是德國大型商業代表團，因此梅克爾結束北京行程後，會於7日轉往武漢，參觀幾間大型企業，並與華中大學的學生進行交流。

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▲習近平2017曾訪問德國。（圖／路透社）



柏林墨卡托中國研究中心（Merics）副總裁胡謐空（Mikko Huotari）指出，目前中德兩國的關係相當緊張，因為德國近日將「技術轉讓」拉至國家審查範圍，讓北京當局感到不安，「梅克爾會見企業時，應該會談論到這個問題，企業端希望能取得突破。」另外，香港頻傳警民衝突，梅克爾或許會當面關切此問題，「若是本周末香港局勢又升級，恐會影響梅克爾的訪中行程。」

梅克爾的發言人塞柏特（Steffen Seibert）表示，德國相當關心香港發展，希望政府與人民可以展開基於《中英聯合聲明》的對話。梅克爾日前也呼籲結束暴力，重新開啟對話，但保護人民自由的法規，必須成為任何對話的核心，並和平地尋找解決方法。

德國籲旅客暫緩香港旅行 梅克爾：「自由」須成為和平對談核心



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