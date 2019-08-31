3台港航運公司、2台人「非法助北韓運油」　美下令制裁凍結資產

▲台人船隻「上元堡」（SHANG YUAN BAO）涉嫌運油給北韓。（圖／翻攝自Marine traffic）



記者丁維瑀／綜合報導

美國財政部30日在網站公布措施，制裁3家涉嫌向北韓非法貿易的企業，其中包括台灣人黃旺根、陳美香夫婦，以及瑞邦海運與瑞榮船舶管理公司，另外還有在香港註冊的瑞誠海運公司也在名單；財政部已將他們列入二級制裁名單。

美國財政部次長曼德爾科（Sigal Mandelker）透過聲明表示，儘管航運公司試圖採取欺騙手段，但與北韓貿易的企業正面臨重大的制裁風險，財政部將執行美國、聯合國現有的制裁措施，涉及與北韓非法貿易的個人、企業與船隻都會遭到制裁。

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根據美國財政部外國資產管制辦公室，列入封鎖資產名單的，有黃旺根夫婦跟相關航運公司的巴拿馬籍船隻「上元堡號」（Shang Yuan Bao）。財政部表示，黃與其他人2018年利用上元堡號至少與北韓進行兩次轉運；同年4到5月期間，黃旺根等人再藉由船隻運送177萬升石油前往公海，與北韓船隻交易。

《韓聯社》報導，超過170萬公升的石油產品被轉移到北韓，不過黃旺根與夥伴卻謊稱這些商品是要運往菲律賓。回到今年2月，美國總統川普與北韓領導人金正恩展開二次峰會，北韓要求美國取消相關制裁，但遭美方拒絕，川金二會破局。

外國資產管制辦公室聲明指出，感謝台灣持續打擊北韓逃避制裁。依據規定，列入制裁名單中的個人，在美資產會受到凍結，也無法與美公民進行金融交易。

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