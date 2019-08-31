1992年來最猛…「怪物多利安」增成4級颶風　超市一開秒被掃空

▲佛州各大賣場成為空城。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國國家颶風中心表示，預計下周侵襲佛羅里達州的颶風「多利安」（Dorian），當地時間30日晚間已加強成「極度危險」的4級，這樣的等級代表它有強大破壞力，像是可以連根拔起樹木、摧毀電線等，並使得受影響的地區在數周或數月內無法住人。

CNN報導，佛州所有地區都處於緊急狀態，當局敦促居民儲備1周的食物與物資，州長警告多利安可能會持續侵擾好幾天。目前多利安已成為4級颶風，最大持續風速每小時130英里，預計影響整個佛州地區，時間緊迫，居民必須做好準備。

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▲颶風「多利安」預計侵襲佛州。（圖／路透）



美國總統川普則表示，多利安預計登陸24小時以前，他將於美東時間9月1日在聯邦緊急事務管理署（FEMA ）華府總部出席一場會議，屆時可能決定是否撤離佛州部分地區的居民。他在推特形容，多利安看起來絕對是個怪物，所有跡象都表明，它將帶來強烈打擊，有人認為至少會與1992年的颶風安德魯（Andrew）一樣嚴重。

紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）30日透過聲明指出，他將派遣26人員的事故管理小組前往佛州，團隊9月1日朝著塔拉赫西（Tallahassee）啟程，另外如果有需要的話，州警察也準備就緒。

CNN氣象專家達姆（Derek Van Dam）認為，多利安未來幾天將放慢前進速度，使得它在溫暖的加勒比海域增強強度，並引發暴雨、強風等災害。國家颶風中心表示，巴哈馬西北部地區已發布颶風警報，安德羅斯島則除外，預計多利安9月1日登陸那個區域。

根據預測，多利安可能2日晚間至3日上午侵襲美國。另一名CNN氣象專家辛查（Allison Chinchar）則說，路線也有機會改變，然而無論如何，整個佛州的居民都該事先應對災害。

社群媒體上的相片可見，佛州當地超市的物資被一掃而空，水果區的香蕉也被拿光。佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）表示，該州有充足的水跟餐點可以發放，「準備的時間越來越少，尤其我們不確定它會在哪登陸，每個人都該備有7天的食物、水與藥品，如果有必要，也要做好撤離準備。」

▲當地居民使用沙袋保護家園。（圖／路透）



多利安已獲得今年大西洋颶風季節「最強風暴」的稱號，如果它在佛州登陸，將是該州連續4年遭遇任何強度的颶風侵襲。CNN氣象學家米勒（Brandon Miller）表示，多利安將成為1992年安德魯颶風以來，襲擊佛州東海岸的最強颶風。