加徵關稅1日準時實施「不會拖延」　川普用貿易戰保護香港

▲川普表示對中國商品加徵的關稅將如期生效。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）30日表示，美中貿易團隊將繼續談判並於9月會面，然而，9月1日要對中國商品加徵關稅的舉措會如期實施，不會拖延。他還自信認為，美中貿易談判使北京在回應香港的示威運動時，態度能更加節制。

《路透社》報導，川普30日告訴記者，美中貿易談判仍將繼續，但不會延遲1日起新一輪的對中商品加徵關稅，「我們將贏得這場戰鬥，我們與中國對話，已經安排好會議，電話也有安排。我想9月的會談仍在繼續，沒被取消。」白宮尚未宣布9月美中貿易談判預計會晤的日期。

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美國將於美東時間9月1日0時1分起開始，對價值1250億美元的中國商品徵收15％關稅，其中包括智能手錶、平板電視與鞋類。美國海關及邊境保衛局（CBP）30日表示，對於運送中的商品，新一輪的關稅舉措不會給予寬限期。

去年爆發貿易戰以來，美國已對2500億美元的中國商品徵收關稅，此舉招致美貿易組織與製造商的批評，聲稱川普的政策損害美國利益。中國外交部30日稍早則說明，中美雙方還保持有效溝通。

川普此前否認關稅正在影響美國經濟，「很多經營不善的公司都在指責關稅，這不是關稅問題，而是管理不周。」尋求2020連任的他在推特寫道，美國沒有關稅問題，有問題的是聯邦準備制度（Fed）。

川普30日晚間表示，如果缺少貿易談判，北京對香港的示威活動會更加暴力，因此這樣的商討是在替香港降溫，「中國真的想達成協議。」被問及是否打算與中國國家主席習近平談話時，川普表現遲疑，「我不能告訴你，但我們正與中國對話，我不能告訴你，會不會是習主席。」

另外，川普還認為通用汽車公司（General Motors Co）應該把業務遷回美國，「通用汽車曾是底特律的龍頭，現在卻是那裡最小的汽車製造商之一，就在我上任前，他們把主要的工廠搬到中國。僅管美國提供救助，他們還是這麼做，現在該再次開始回到美國嗎？」