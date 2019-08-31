前科犯搶1600元差點關到死！坐牢36年獲釋　原來是被「三振出局」

▲肯納德因偷竊加上前科，被判終生監禁。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國阿拉巴馬州男子肯納德（Alvin Kennard）在22歲時，因為持刀搶劫麵包店50.75美元（約台幣1606元）遭到逮捕，因為他有前科，還違反了該州的「三振出局條款」（three strikes law），被判處終身監禁，坐牢36年之後，法官在28日宣判他獲得釋放，重回自由。



1983年，當時22歲的肯納德因為持刀搶劫一家麵包店，總共偷了50.75美元的東西而被逮捕，被以一級強盜罪起訴，而他先前已經有搶劫前科，亦有3項二級搶劫定罪的紀錄，因此依照了阿拉巴馬州在70年代通過的「慣性重罪犯條款」（Habitual Felony Offender Act，也被稱為「三振出局條款」），他要被判處終身監禁，不得假釋。

經過了漫長的36年之後，肯納德現今已經58歲。28日該案開庭審理，在過程中， 肯納德身穿紅白條紋的囚衣，向法官表示，「我對我所做的一切感到很抱歉，我做錯了」，最後法官宣判，肯納德已經為其罪行在牢裡付出了代價，可以釋放出獄，他的家人聽到消息後，含淚擁抱在一起。

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肯納德的姪女派翠西亞（Patricia Jones）在法庭外受訪時表示，「我們全都在哭，大家已經討論這件事很久了，終於可以獲釋，他說之後要再認真工作，自給自足，我們也都會支持他」。

肯納德的律師克勞德（Carla Crowder）表示，能夠獲得這個重審的機會很振奮人心。他也表示，在獄中還有上百個囚犯有類似的情況，都是因為這個「三振出局條款」而被關了很久，但是很多人根本沒有能力找律師，「這是非常不公平的事情，很多人犯下的是非暴力或非謀殺的罪行，卻要在終生被關在阿拉巴馬州的監獄」。



「三振出局條款」基本上是加重前科犯懲罰的法律，舉例來說，若是犯下一級的罪行（例如謀殺、一級強盜、人口販運等），先前有一個重罪前科的話，刑期變成15年起跳；兩項前科直接從99年刑期起跳；而若是有3項前科，就會直接判不得保釋的終身監禁。根據統計，該州的監獄體系內約有27%的囚犯因此被加長刑期，該法律被許多人批評太過嚴苛，且造成監獄設施過度擁擠等現象，引發爭議。