台女赴日代購突腦出血…醫療費「飆1000萬元」　謝長廷5點交代：盡力協助

▲駐日代表謝長廷表示，過去一個月已著手為張女士及家屬尋求減輕醫療費用負擔的管道。（圖／記者季相儒攝）

記者張靖榕／綜合報導

駐日代表謝長廷週五（30日）表示，台中一名張女士7月底到東京代購，卻不幸腦出血昏倒送醫，由於日本沒有健保給付，張女士多次手術加其他醫療的費用高達驚人的1000萬元左右，讓家屬相當苦惱。

謝長廷在臉書發文，張女士於7月27日在池袋一處購物中心昏倒後，由購物中心人員直接通知救護車送往醫院。因為性命危及，代表處接到醫院通知後，立刻派遣領務組趕往醫院協助翻譯並了解狀況。領務組何組長從張女士手術時就在醫院陪同協助，直到隔天7月28日凌晨4時才離開。

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領務組並非只待一天，謝長廷說，至今都有持續和家屬保持密切聯繫、探視和協助翻譯，得知張女士並未買保險，又因進行多次手術產生了鉅額醫療費用問題，家屬困境可以想像。他表示，駐日代表處會盡力協助交涉，看能否減低醫療費用。綜合報導，張女士的醫療費用將近1000萬元，即便醫療費用減低，對她和家屬仍是巨大負擔，若要請醫療專機載回台灣治療，費用會更高。

謝長廷指出，駐日代表按照規定沒有此類預算能夠代付醫療費用，也不能發動募款，所以轉向尋求日本華僑、慈濟和佛光山等團體的協助，但金額有限。據了解，台中市政府也主動開設捐款帳戶。

關於張女士返台時間及事宜，謝長廷則表示，基本上尊重醫療專業和家屬的意見，楊先生是張女老公，本身也是醫療專業人員，應該會考量各種條件，做出適當判斷，駐日代表處完全尊重。

謝長廷昨天也對駐日台媒表示，現在部分國人會利用里程數換得機票，出國也未購買旅遊保險，而在日本沒有健保的情況下，醫療費用相當高，因此還是呼籲國人出國旅遊記得要買保險。